Шедевры мирового органа при свечах

Концерт органной музыки в соборе Святой Екатерины

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на незабываемый концерт органной музыки при свечах в Римско-католическом соборе Святой Екатерины. Этот великолепный собор — единственная базилика в России, расположенная в самом сердце исторического Петербурга. Вечерний полумрак, неоднозначные световые лучи свечей и глубочайшее звучание короля инструментов — органа, создадут атмосферу музыкальной исповеди.

Исполнитель вечера — Галина Ельшаева, известная петербургская органистка и штатный органист собора Святого Михаила. Концерт понравится как любителям органной музыки, так и ценителям атмосферных выступлений.

Музыка, наполненная историей

Старинные стены собора, хранящие веками историю, и мягкий свет свечей создадут уникальную атмосферу, в которой музыка обретает особую глубину. Приглашённые музыканты дополнят органное звучание, формируя богатую акустическую палитру.

Позвольте себе остановиться среди суеты большого города и насладиться этим вечером, наполненным гармонией, вдохновением и искусством.

Исполнители

На 25 июля:

Елизавета Панченко (орган) — известная петербургская органист-виртуоз и композитор, призер и лауреат европейских конкурсов, член Союза композиторов России.

Даниил Казаков (баритон) — выпускник Хорового училища имени М.И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреат конкурса «Весна романса 2024».

На 15 августа:

Марина Вяйзя (орган) — главный органист и художественный руководитель кафедрального собора Святой Марии, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории.

Екатерина Тарасова (скрипка) — выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, артист академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.