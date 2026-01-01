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Шедевры мирового органа при свечах
Киноафиша Шедевры мирового органа при свечах

Шедевры мирового органа при свечах

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О концерте

Концерт органной музыки в соборе Святой Екатерины

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на незабываемый концерт органной музыки при свечах в Римско-католическом соборе Святой Екатерины. Этот великолепный собор — единственная базилика в России, расположенная в самом сердце исторического Петербурга. Вечерний полумрак, неоднозначные световые лучи свечей и глубочайшее звучание короля инструментов — органа, создадут атмосферу музыкальной исповеди.

Исполнитель вечера — Галина Ельшаева, известная петербургская органистка и штатный органист собора Святого Михаила. Концерт понравится как любителям органной музыки, так и ценителям атмосферных выступлений.

Музыка, наполненная историей

Старинные стены собора, хранящие веками историю, и мягкий свет свечей создадут уникальную атмосферу, в которой музыка обретает особую глубину. Приглашённые музыканты дополнят органное звучание, формируя богатую акустическую палитру.

Позвольте себе остановиться среди суеты большого города и насладиться этим вечером, наполненным гармонией, вдохновением и искусством.

Исполнители

На 25 июля:
Елизавета Панченко (орган) — известная петербургская органист-виртуоз и композитор, призер и лауреат европейских конкурсов, член Союза композиторов России.
Даниил Казаков (баритон) — выпускник Хорового училища имени М.И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреат конкурса «Весна романса 2024».

На 15 августа:
Марина Вяйзя (орган) — главный органист и художественный руководитель кафедрального собора Святой Марии, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории.
Екатерина Тарасова (скрипка) — выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, артист академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича.

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

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В других городах
Октябрь
31 октября суббота
16:00
Базилика святой Екатерины Александрийской Санкт-Петербург, Невский просп., 32/34
от 599 ₽

Фотографии

Шедевры мирового органа при свечах Шедевры мирового органа при свечах Шедевры мирового органа при свечах Шедевры мирового органа при свечах Шедевры мирового органа при свечах

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