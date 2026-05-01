Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шедевры Мирового Органа при свечах
Киноафиша Шедевры Мирового Органа при свечах

Шедевры Мирового Органа при свечах

0+
Возраст 0+

О концерте

Органный концерт в Петрикирхе

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на завораживающий концерт «Шедевры Мирового Органа при свечах», который пройдет в одном из самых атмосферных соборов Петербурга — Петрикирхе. В этот вечер орган наполнит пространство мощью и утончённостью, создавая незабываемую музыкальную палитру.

Приглушённый свет свечей наполнит собор таинственностью и уютом, позволяя музыке раскрыться во всей глубине. За органом и в ансамбле с ним выступят выдающиеся исполнители, чьё мастерство делает каждый концерт особенным.

Оставьте суету за дверью и подарите себе вечер чистого искусства, наполненного светом и гармонией.

Важно знать

Обратите внимание! 14 июня и 27 июля экскурсия по собору Петрикирхе входит в стоимость билетов первых трёх рядов партера. Начало экскурсии за час до начала концерта.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Места с ограниченной видимостью сцены имеют специальную стоимость.

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Программа концерта

Орган: Gustav Steinmann

Исполнители на 31 мая

  • Сергей Силаевский (орган, клавесин) — известный петербургский органист, «Kirchenmusiker» и лауреат международных конкурсов. Участник европейских фестивалей и мастер-классов. Член союза концертных деятелей Петербурга, видный исследователь и педагог в области органной музыки.
  • Николай Ковалевич (балалайка, барочная лютня) — победитель и лауреат множества Всероссийских и Международных конкурсов, многократный стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь. Активно выступает в России и Белоруссии.

Исполнители на 14 июня

  • Ольга Котлярова (орган) — одна из известнейших органистов Петербурга, лауреат международных конкурсов и активный участник международных фестивалей. Регулярно выступает на радио и телевидении.
  • Ольга Яркина (арфа) — солистка Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и активная концертная исполнительница.

Купить билет на концерт Шедевры Мирового Органа при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Май
Июнь
Июль
Август
31 мая воскресенье
18:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 599 ₽
14 июня воскресенье
17:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 599 ₽
27 июля понедельник
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 599 ₽
23 августа воскресенье
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 599 ₽

В ближайшие дни

Рви меха оркестр
18+
Рок

Рви меха оркестр

29 мая в 20:00 Douglas
от 750 ₽
Григорий Лепс
16+
Поп

Григорий Лепс

16 июля в 19:00 Октябрьский
от 2500 ₽
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius
12+
Рок

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой Nautilus Pompilius

29 июня в 20:00 Roof Place
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше