Шедевры мирового органа при свечах

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в уникальной шведской церкви Святой Екатерины, расположенной в живописном уголке Санкт-Петербурга. Этот памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, впечатляет не только своим псевдороманским стилем, но и удивительной акустикой.
В мерцающем свете сотен свечей старинный собор преобразится, подарив зрителям атмосферу уюта и волшебства. Музыкальная программа включает величайшие произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Эндрю Ллойд Уэббер и многих других, и раскроет всю мощь органа в сочетании с небесным голосом сопрано.
Бессмертная музыка Баха погрузит вас в эпоху барокко, наполнив пространство собора строгой гармонией и глубокими духовными переживаниями. Мелодичные арии Перголези и Вивальди, полные изящества и драматизма, расскажут о любви, надежде и вере.
Кульминацией вечера станут фрагменты из Реквиема Эндрю Ллойда Уэббера. Современное звучание, эмоциональная насыщенность и потрясающая красота этих произведений гарантированно оставят вас под впечатлением. Каждый номер концерта — это маленькое путешествие в мир прекрасного, позволяющее ощутить глубину и многогранность человеческой души.
Исполнители концерта: Ольга Самойленко (сопрано), Елена Малева (орган). Концерт продолжается 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.
Приготовьтесь к незабываемому музыкальному опыту, который оставит в вашем сердце яркий след!