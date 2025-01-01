Меню
Шедевры мирового органа при свечах
Шедевры мирового органа при свечах

Шедевры мирового органа при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка в шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в уникальной шведской церкви Святой Екатерины, расположенной в живописном уголке Санкт-Петербурга. Этот памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, впечатляет не только своим псевдороманским стилем, но и удивительной акустикой.

В мерцающем свете сотен свечей старинный собор преобразится, подарив зрителям атмосферу уюта и волшебства. Музыкальная программа включает величайшие произведения таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Эндрю Ллойд Уэббер и многих других, и раскроет всю мощь органа в сочетании с небесным голосом сопрано.

Программа вечера

Бессмертная музыка Баха погрузит вас в эпоху барокко, наполнив пространство собора строгой гармонией и глубокими духовными переживаниями. Мелодичные арии Перголези и Вивальди, полные изящества и драматизма, расскажут о любви, надежде и вере.

Кульминацией вечера станут фрагменты из Реквиема Эндрю Ллойда Уэббера. Современное звучание, эмоциональная насыщенность и потрясающая красота этих произведений гарантированно оставят вас под впечатлением. Каждый номер концерта — это маленькое путешествие в мир прекрасного, позволяющее ощутить глубину и многогранность человеческой души.

Исполнители и программа

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Фантазия соль мажор BWV 572
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Ария Ирен Sposa son disprezzatta из оперы «Баязет»
  • Сезар Франк (1822–1890) — Хорал ля минор FWV 40
  • Джованни Баттиста Перголези (1710–1736) — Ария Se tu m'ami, se sospiri из оперы «Служанка-госпожа»
  • Франческо Паоло Тости (1846–1916) — Ave Maria
  • Луи Вьерн (1870–1937) — Финал из Симфонии № 3
  • Сезар Франк (1822–1890) — Panis Angelicus из Торжественной мессы
  • Эндрю Ллойд Уэббер (1948*) — Pie Jesu из Реквиема
  • Эдвард Григ (1843–1907) — «Танец Анитры» и «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»
  • Войцех Киляр (1932–2013) — Вокализ из музыки к к/ф «Девятые врата»

Исполнители концерта: Ольга Самойленко (сопрано), Елена Малева (орган). Концерт продолжается 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Приготовьтесь к незабываемому музыкальному опыту, который оставит в вашем сердце яркий след!

Ноябрь
Декабрь
Январь
7 ноября пятница
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
2 декабря вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
6 января вторник
17:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
29 января четверг
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

