Шедевры мирового органа при свечах в католическом соборе

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающий концерт "Шедевры мирового органа при свечах" в католическом соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Это уникальное событие пройдет под сводами собора с его совершенной акустикой и торжественной атмосферой.

При мерцающем свете свечей вы сможете отправиться в увлекательное музыкальное путешествие. В честь 120-летия исторического английского органа для вас прозвучат музыкальные шедевры классической музыки различных эпох и композиторов в исполнении грандиозного старинного инструмента. Подарите себе и близким чудесное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о концерте

Вход в собор осуществляется с 1-ой Красноармейской улицы, д. 11, через здание семинарии. Билеты приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание: в составе артистов возможны изменения.

Исполнители на 23 сентября

Юлия Глазкова (орган) - доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Она проходила стажировку в Университете Искусств Берлина у профессора Лео ван Дуселаара и участвовала в мастер-классах у многих ведущих профессоров Западной Европы. Является лауреатом престижных органных конкурсов и фестивалей, включая конкурс органистов им. Д. Букстехуде (Любек, Германия) и ION Musica Sacra (Нюрнберг, Германия). В настоящее время Юлия Глазкова активно концертирует как в России, так и за границей.

Исполнители на 8 ноября

Галина Ельшаева (орган) - известная Петербургская органистка и штатный органист собора Св. Михаила. Ученица знаменитого органиста Григория Варшавского и профессоров в Университете Церковной и Органной музыки в Граце, Галина активно выступает с программами органной и карильонной музыки в различных залах как в России, так и за границей.

Даниил Казаков (баритон) - выпускник Хорового училища имени М. И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Он является лауреатом конкурса "Весна романса 2024" и активно концертирует.