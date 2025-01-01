Шедевры мирового органа при свечах. В величественном соборе

Концерты органной музыки в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных туристических толп, находится римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Белоснежный шпиль этого архитектурного шедевра, спроектированного Николаем Бенуа, устремляется в небеса.

В ноябре 2025 года здесь открыта новая точка органного притяжения. Лучшие органисты нашего времени удивят вас разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не все!

Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой династии Бенуа в церковной крипте. Архитектурный ансамбль был построен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы, и его колокольня, добавленная по желанию прихода, вызвала недовольство самого зодчего, так как утратила изначальную гармонию.

Музыкальная программа концерта

В тиши старинной церкви, освещенной мерцающими огнями свечей, развернется музыкальное действо, сотканное из шедевров мировой органной музыки. Звуки органа наполнят пространство неземной красотой, унося слушателей в мир высоких чувств и духовных откровений.

Программа концерта включает бессмертные сочинения великих композиторов, имена которых золотыми буквами вписаны в историю музыки. Вечер откроет органная версия «Орфея реки Невы» Дмитрия Бортнянского. Также ожидайте музыку Пахельбеля, которая затронет самые тонкие струны души, и знаменитую клавирную пьесу «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена.

В завершении программы прозвучит Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха — известное органное произведение, раскрывающее гармонию вселенной. Этот концерт предоставляет уникальную возможность прикоснуться к вечности и слиться с потоком прекрасной музыки.

Информация о билетах

Билеты доступны в двух категориях — с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Программа концерта

Дмитрий Бортнянский (1751–1825) – Концерт для клавира ре мажор

Томас Таллис (1505–1585) – Псалом Why fum'th in sight

Иоганн Пахельбель (1653–1706) – Чакона ре минор PWC 41

Луи Клод Дакен (1694–1772) – Рондо ми минор «Кукушка»

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) – Аллегро из Концерта для органа с оркестром фа мажор op. 4 № 4 HWV 292

Алессандро Игнацио Марчелло (1673–1747) – Адажио из концерта для гобоя и струнного оркестра ре минор S. Z799

Генри Перселл (1659–1695) – Граунд до минор ZD 221

Михаэль Преториус (1571–1621) – Vita Sanctorum

Ханс-Андре Штамм (1958*) – Эльфы

Леон Боэльман (1862–1897) – Готическая сюита op. 25: IV. Токката

Антонио Вивальди (1678–1741) – Времена года: Ларго из Концерта фа минор «Зима» RV 297

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: Николай Бронзов, орган (электронный орган Johannus). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир органной музыки при свечах!