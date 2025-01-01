Шедевры мирового органа при свечах. В величественном соборе

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных туристических толп, находится римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Белоснежный шпиль этого архитектурного шедевра, спроектированного Николаем Бенуа, устремляется в небеса.
В ноябре 2025 года здесь открыта новая точка органного притяжения. Лучшие органисты нашего времени удивят вас разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Но это еще не все!
Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, на которой вы узнаете интересные факты из истории храма и посетите семейное захоронение великой династии Бенуа в церковной крипте. Архитектурный ансамбль был построен в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 годы, и его колокольня, добавленная по желанию прихода, вызвала недовольство самого зодчего, так как утратила изначальную гармонию.
В тиши старинной церкви, освещенной мерцающими огнями свечей, развернется музыкальное действо, сотканное из шедевров мировой органной музыки. Звуки органа наполнят пространство неземной красотой, унося слушателей в мир высоких чувств и духовных откровений.
Программа концерта включает бессмертные сочинения великих композиторов, имена которых золотыми буквами вписаны в историю музыки. Вечер откроет органная версия «Орфея реки Невы» Дмитрия Бортнянского. Также ожидайте музыку Пахельбеля, которая затронет самые тонкие струны души, и знаменитую клавирную пьесу «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена.
В завершении программы прозвучит Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха — известное органное произведение, раскрывающее гармонию вселенной. Этот концерт предоставляет уникальную возможность прикоснуться к вечности и слиться с потоком прекрасной музыки.
Билеты доступны в двух категориях — с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Исполнитель: Николай Бронзов, орган (электронный орган Johannus). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир органной музыки при свечах!