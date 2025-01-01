Шедевры мирового органа при свечах. В величественном соборе

Меню
Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург — это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, находится белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был возведен по проекту выдающегося зодчего Николая Бенуа и начинает свое удивительное путешествие в ноябре 2025 года с новой серией концертов.

Органная музыка в уникальной атмосфере

Концерты в рамках проекта «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» предложат зрителям погрузиться в мир органной музыки. Лучшие органисты современности удивят вас разнообразием программ, а перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, во время которой вы узнаете интересные факты о храме и посетите семейное захоронение великой династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма и его архитектурные особенности

Храм был спроектирован в неороманском стиле в период с 1856 по 1859 год, а позже, в 1877-1879 годах, зодчий дополнительно создал колокольню — решение, которое было воспринято Бенуа очень негативно, поскольку нарушило его изначальную гармонию. В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта, однако в начале XXI века храм был возвращён верующим.

Погружение в музыкальное пространство

Под сводами храма оживут бессмертные произведения эпохи барокко. Свет мерцающих свечей создаст уникальную игру теней, а звуки органа проникнут в самые глубины души. На концерте вы услышите шедевры великих композиторов:

  • Дитрих Букстехуде — Токката ре минор BuxWV 155
  • Пабло Бруна — Tiento sobre la Letania de la Virgen
  • Дитрих Букстехуде — Praeludium BuxWV 142
  • Джироламо Фрескобальди — Бергамаска из сборника «Музыкальные цветы»
  • Луи-Николя Клерамбо — Сюита в первом тоне
  • Генри Пёрселл — Граунд до минор
  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнители и продолжительность концерта

Концерт исполнит Александра Веткина на органе Johannus. Длительность мероприятия составляет 1 час 10 минут без антракта, и оно предназначено для зрителей старше 6 лет.

Билеты и экскурсия

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта, что позволяет полнее окунуться в атмосферу храма и его истории.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события в сердце Петербурга!

Ноябрь
22 ноября суббота
19:30
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1500 ₽

