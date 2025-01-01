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Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт
Киноафиша Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном памятнике Санкт-Петербурга, который порадует истинных меломанов и ценителей прекрасного!

Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой. В тиши старинной церкви, освещенной мерцающими огнями свечей, время словно останавливается.

Программа концерта

В программе концерта — шедевры мировой органной музыки. Звучание мощного космического органа наполнит пространство неземной красотой, унося слушателей в мир высоких чувств и духовных откровений.

Вечер откроет органная версия клавирного концерта русского композитора Дмитрия Бортнянского «Орфея реки Невы». Затем прозвучит музыка Иоганна Пахельбеля, полная светлой грусти и умиротворения. Знаменитая клавирная пьеса «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена обретет новые обертоны в органной транскрипции.

Не обойдется без виртуозных концертов Антонио Вивальди, чья музыка исполнена радости жизни и бурлящей энергии. Завершит программу величайшее органное сочинение — Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, в котором раскроется гармония вселенной.

Состав программы:

  • Дмитрий Бортнянский (1751–1825) — Концерт для клавира ре мажор
  • Томас Таллис (1505–1585) — Псалом Why fum'th in sight
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) — Чакона ре минор PWC 41
  • Луи Клод Дакен (1694–1772) — Рондо ми минор «Кукушка»
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759) — Аллегро из Концерта для органа с оркестром фа мажор op. 4 № 4 HWV 292
  • Алессандро Игнацио Марчелло (1673–1747) — Адажио из концерта для гобоя и струнного оркестра ре минор S. Z799
  • Генри Перселл (1659–1695) — Граунд до минор ZD 221
  • Михаэль Преториус (1571–1621) — Vita Sanctorum
  • Ханс-Андре Штамм (1958*) — Эльфы
  • Леон Боэльман (1862–1897) — Готическая сюита op. 25: IV. Токката
  • Антонио Вивальди (1678–1741) — Времена года: Ларго из Концерта фа минор «Зима» RV 297
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель и детали концерта

Исполнитель: Николай Бронзов, орган (электронный орган Johannus). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите уникальную возможность прикоснуться к вечности, услышать голоса великих композиторов и стать частью этого музыкального действа. Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир органной музыки при свечах!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

Фотографии

Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

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