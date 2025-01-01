Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем архитектурном памятнике Санкт-Петербурга, который порадует истинных меломанов и ценителей прекрасного!
Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой. В тиши старинной церкви, освещенной мерцающими огнями свечей, время словно останавливается.
В программе концерта — шедевры мировой органной музыки. Звучание мощного космического органа наполнит пространство неземной красотой, унося слушателей в мир высоких чувств и духовных откровений.
Вечер откроет органная версия клавирного концерта русского композитора Дмитрия Бортнянского «Орфея реки Невы». Затем прозвучит музыка Иоганна Пахельбеля, полная светлой грусти и умиротворения. Знаменитая клавирная пьеса «Кукушка» мастера рококо Луи Дакена обретет новые обертоны в органной транскрипции.
Не обойдется без виртуозных концертов Антонио Вивальди, чья музыка исполнена радости жизни и бурлящей энергии. Завершит программу величайшее органное сочинение — Токката и фуга ре минор Иоганна Себастьяна Баха, в котором раскроется гармония вселенной.
Исполнитель: Николай Бронзов, орган (электронный орган Johannus). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите уникальную возможность прикоснуться к вечности, услышать голоса великих композиторов и стать частью этого музыкального действа. Приглашаем вас на незабываемое путешествие в мир органной музыки при свечах!