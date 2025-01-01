Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Команда IMAYC подготовила нечто особенное для истинных меломанов и ценителей прекрасного. Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — это уникальная возможность насладиться великолепной музыкой в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга.
Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это памятник архитектуры в псевдороманском стиле, обладающий удивительной акустикой и богатой историей.
На концерте мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. В программе прозвучат:
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!