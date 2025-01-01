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Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт
Киноафиша Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC подготовила нечто особенное для истинных меломанов и ценителей прекрасного. Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — это уникальная возможность насладиться великолепной музыкой в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга.

История и архитектура

Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это памятник архитектуры в псевдороманском стиле, обладающий удивительной акустикой и богатой историей.

Программа концерта

На концерте мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. В программе прозвучат:

  • Иоганн Себастьян Бах — Токката ре минор
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ
  • Шарль Гуно — Ave Maria
  • Франц Шуберт — Ave Maria
  • Феликс Мендельсон-Бартольди — Соната фа минор (1, 2 части), Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до минор BWV 546
  • Винченцо Беллини — Каватина Нормы из оперы "Норма"
  • Микаэл Таривердиев — Бассо-остинато, Снег над Ленинградом из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»
  • Владимир Вавилов — Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Капитонова — сопрано
  • Иван Мокшин — орган

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00
Санкт-Петербург, 22 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

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