Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC подготовила нечто особенное для истинных меломанов и ценителей прекрасного. Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — это уникальная возможность насладиться великолепной музыкой в одном из самых живописных мест Санкт-Петербурга.

История и архитектура

Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это памятник архитектуры в псевдороманском стиле, обладающий удивительной акустикой и богатой историей.

Программа концерта

На концерте мощный космический орган соединится с серебристым сопрано. В программе прозвучат:

Иоганн Себастьян Бах — Токката ре минор

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ

Шарль Гуно — Ave Maria

Франц Шуберт — Ave Maria

Феликс Мендельсон-Бартольди — Соната фа минор (1, 2 части), Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до минор BWV 546

Винченцо Беллини — Каватина Нормы из оперы "Норма"

Микаэл Таривердиев — Бассо-остинато, Снег над Ленинградом из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Владимир Вавилов — Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Капитонова — сопрано

Иван Мокшин — орган

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!