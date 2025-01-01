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Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт
Киноафиша Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию уникальных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Это место, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположено в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь обладает богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и невероятной акустикой, что делает её идеальным местом для музыкальных выступлений.

Программа концерта

В программе концерта — шедевры Иоганна Себастьяна Баха, чьи органные произведения считаются вершиной музыкального гения. Зрители смогут насладиться:

  • Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор BWV 552
  • Хоральные прелюдии:
    • Wenn wir in höchsten Nöten sein ("Когда в великой мы нужде") BWV 641
    • Schmücke dich, o liebe Seele ("Преобразись, возлюбленная душа") BWV 654
    • Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ ("Взываю к Тебе, Господь Иисус Христос") BWV 639

Кроме органной музыки, в программе прозвучат вокальные шедевры, такие как арии из опер Пуччини, Верди и Чайковского, которые перенесут зрителей в мир эмоций и переживаний:

  • O mio babbino caro — Джакомо Пуччини
  • Колыбельная Марии из оперы "Мазепа" — Петр Ильич Чайковский
  • Триумфальный марш из оперы "Аида" (переложение для органа) — Джузеппе Верди

Также зрители смогут услышать две версии Ave Maria — романтическую композицию Шуберта и её современную интерпретацию Владимира Вавилова, которые затронут самые тонкие струны души.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:

  • Рахиль Шамрук — сопрано
  • Аида Глухова — орган

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 10 минут.

Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в свете свечей — это событие станет настоящим подарком для истинных ценителей искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

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