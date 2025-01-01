Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Команда IMAYC приглашает вас на серию уникальных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Это место, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположено в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Церковь обладает богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и невероятной акустикой, что делает её идеальным местом для музыкальных выступлений.
В программе концерта — шедевры Иоганна Себастьяна Баха, чьи органные произведения считаются вершиной музыкального гения. Зрители смогут насладиться:
Кроме органной музыки, в программе прозвучат вокальные шедевры, такие как арии из опер Пуччини, Верди и Чайковского, которые перенесут зрителей в мир эмоций и переживаний:
Также зрители смогут услышать две версии Ave Maria — романтическую композицию Шуберта и её современную интерпретацию Владимира Вавилова, которые затронут самые тонкие струны души.
Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Рекомендуется для зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в свете свечей — это событие станет настоящим подарком для истинных ценителей искусства!