Шедевры мирового органа при свечах. Органный концерт

Музыкальное путешествие в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию уникальных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем памятнике архитектуры Санкт-Петербурга. Это место, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположено в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь обладает богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и невероятной акустикой, что делает её идеальным местом для музыкальных выступлений.

Программа концерта

В программе концерта — шедевры Иоганна Себастьяна Баха, чьи органные произведения считаются вершиной музыкального гения. Зрители смогут насладиться:

Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор BWV 552

Хоральные прелюдии: Wenn wir in höchsten Nöten sein ("Когда в великой мы нужде") BWV 641 Schmücke dich, o liebe Seele ("Преобразись, возлюбленная душа") BWV 654 Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ ("Взываю к Тебе, Господь Иисус Христос") BWV 639



Кроме органной музыки, в программе прозвучат вокальные шедевры, такие как арии из опер Пуччини, Верди и Чайковского, которые перенесут зрителей в мир эмоций и переживаний:

O mio babbino caro — Джакомо Пуччини

Колыбельная Марии из оперы "Мазепа" — Петр Ильич Чайковский

Триумфальный марш из оперы "Аида" (переложение для органа) — Джузеппе Верди

Также зрители смогут услышать две версии Ave Maria — романтическую композицию Шуберта и её современную интерпретацию Владимира Вавилова, которые затронут самые тонкие струны души.

Исполнители

Концерт будет исполнен лауреатами международных конкурсов:

Рахиль Шамрук — сопрано

Аида Глухова — орган

Детали концерта

Продолжительность: 1 час 10 минут.

Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в свете свечей — это событие станет настоящим подарком для истинных ценителей искусства!