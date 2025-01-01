Шедевры мирового органа при свечах. Орган и контратенор

Концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — настоящем памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это событие станет настоящим праздником для меломанов и ценителей прекрасного!

История и атмосфера

Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Она расположена в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место не только обладает богатой историей, но и удивительной акустикой, что делает его идеальным для музыкальных мероприятий.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат шедевры музыкального барокко. Мощный космический орган соединится с редким вокальным тембром контратенора — сильным и одновременно нежным мужским голосом. Зрители смогут насладиться лучшими образцами вокальной музыки эпохи барокко, когда контратеноры были особенно востребованы.

В концерте будут исполнены:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Прелюдия и фуга ми-бемоль мажор BWV 552 Ария альта Agnus Dei из Мессы си минор BWV 232 Хоральные прелюдии: O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622, Christus, der uns selig macht BWV 620 Ария альта Esurientes implevit bonis из Магнификат BWV 243

Иоганн Себастьян Бах — Антонио Вивальди: Концерт до мажор BWV 594

Антонио Вивальди: Духовная кантата для контратенора Nisi Dominus: Nisi Dominus Cum dederit Sicut erat, Amen



Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов, среди которых приглашённый солист Мариинского театра Станислав Аверьянов (контратенор) и органист Эльнора Гросс, играющая на электронном органе Johannus.

Продолжительность и рекомендации

Концерт продлится 1 час 10 минут и рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое подарит вам незабываемые эмоции!