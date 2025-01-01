Шедевры мирового органа при свечах. Голос и орган

Музыка в Ротонде: Концерт органной музыки и вокала

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание было занято Голландской реформатской церковью, где располагался великолепный орган Walcker, ныне звучащий в Капелле Санкт-Петербурга.

Сегодня в этой красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года работы мастера Марта Вермейлена, который был привезён из Нидерландов в 2020 году. В программе предстоящего концерта этот мощный космический инструмент соединится с серебристым сопрано.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться классическими произведениями органного репертуара и избранными страницами вокальной музыки времён расцвета оперы. В программе прозвучат известные образцы Ave Maria, включая версию Гуно на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Интересный факт: популярнейшая Ave Maria Джулио Каччини на самом деле была создана ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым, который приписал свою музыку итальянскому композитору, чтобы издать её в советское время.

Исполнители

Концерт порадует слушателей выступлением лауреатов международных конкурсов:

Евгения Капитонова — сопрано

Иван Мокшин — орган

Программа произведений

Иоганн Себастьян Бах — Токката ре минор

Ян Питерсзон Свелинк — More Palatino

Георг Муффат — Токката прима в тоне ре

Иоганн Себастьян Бах — Шарль Гуно — Ave Maria

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до минор BWV 546

Франц Шуберт — Ave Maria

Феликс Мендельсон-Бартольди — Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»

Гаэтано Доницетти — Ария Норины из оперы «Дон Паскуале»

Николаус Брунс — Прелюдия и фуга соль мажор

Владимир Вавилов — Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой под светом свечей в атмосфере истинного искусства!