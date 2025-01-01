Шедевры мирового органа при свечах. Голос и орган

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание было занято Голландской реформатской церковью, где располагался великолепный орган Walcker, ныне звучащий в Капелле Санкт-Петербурга.
Сегодня в этой красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года работы мастера Марта Вермейлена, который был привезён из Нидерландов в 2020 году. В программе предстоящего концерта этот мощный космический инструмент соединится с серебристым сопрано.
Зрители смогут насладиться классическими произведениями органного репертуара и избранными страницами вокальной музыки времён расцвета оперы. В программе прозвучат известные образцы Ave Maria, включая версию Гуно на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Интересный факт: популярнейшая Ave Maria Джулио Каччини на самом деле была создана ленинградским музыкантом Владимиром Вавиловым, который приписал свою музыку итальянскому композитору, чтобы издать её в советское время.
Концерт порадует слушателей выступлением лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться музыкой под светом свечей в атмосфере истинного искусства!