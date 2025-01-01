Шедевры классики на гитаре при свечах

Ротонда Дома голландской церкви на Невском проспекте, 20 — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, известная своим роскошным органом Walcker, сейчас находящимся в Капелле Санкт-Петербурга. В ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года работы мастера Марта Вермейлена, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

Гитара — один из самых популярных музыкальных инструментов, её разнообразное звучание всегда находит отклик у слушателей. От проникновенной, интимной речи до полнозвучных аккордов, гитарная музыка достигла своего расцвета во второй половине XIX века и продолжает вдохновлять зрителей.