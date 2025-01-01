Шедевры классики на гитаре при свечах

Ротонда Дома голландской церкви на Невском проспекте, 20 — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, известная своим роскошным органом Walcker, сейчас находящимся в Капелле Санкт-Петербурга. В ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года работы мастера Марта Вермейлена, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.
Гитара — один из самых популярных музыкальных инструментов, её разнообразное звучание всегда находит отклик у слушателей. От проникновенной, интимной речи до полнозвучных аккордов, гитарная музыка достигла своего расцвета во второй половине XIX века и продолжает вдохновлять зрителей.
В рамках концертной программы прозвучат шедевры классического гитарного репертуара. Это будет захватывающее путешествие по миру гитарной музыки, где звучание инструмента создаст атмосферу романтики и глубоких переживаний. В программе:
На сцене выступит Егор Свеженцев — яркий представитель нового поколения российской школы гитаристов. Его виртуозное исполнение и разнообразие стилей от академической до современной делают каждое выступление уникальным. В руках Егора гитара звучит как целый оркестр, а его мастерство позволяет передать все нюансы музыкальных произведений.
Концерт состоится в удивительной атмосфере при свечах, что создаст незабываемую обстановку для истинных меломанов.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться шедеврами классики на гитаре в уникальном пространстве Ротонды!