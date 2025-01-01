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Шедевры классики на гитаре при свечах
Киноафиша Шедевры классики на гитаре при свечах

Шедевры классики на гитаре при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное вдохновение в Ротонде: Концерт Егора Свеженцева

Ротонда Дома голландской церкви на Невском проспекте, 20 — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, известная своим роскошным органом Walcker, сейчас находящимся в Капелле Санкт-Петербурга. В ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года работы мастера Марта Вермейлена, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

Гитара — один из самых популярных музыкальных инструментов, её разнообразное звучание всегда находит отклик у слушателей. От проникновенной, интимной речи до полнозвучных аккордов, гитарная музыка достигла своего расцвета во второй половине XIX века и продолжает вдохновлять зрителей.

Программа концерта

В рамках концертной программы прозвучат шедевры классического гитарного репертуара. Это будет захватывающее путешествие по миру гитарной музыки, где звучание инструмента создаст атмосферу романтики и глубоких переживаний. В программе:

  • Кубинский народный танец — Висенте Гомес (1911–2001)
  • Романс — Франсиско Таррега (1852–1909)
  • «Слеза» — Франсиско Таррега (1852–1909)
  • «Воспоминания об Альгамбре» — Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959)
  • Прелюдия — Анхель Барриос (1882–1964)
  • «Джулия-Флорида» — Хорхе Кардозо (1949*)
  • Милонга — Исаак Альбенис (1860–1909)
  • Астурия — Исаак Альбенис (1860–1909)

Исполнитель

На сцене выступит Егор Свеженцев — яркий представитель нового поколения российской школы гитаристов. Его виртуозное исполнение и разнообразие стилей от академической до современной делают каждое выступление уникальным. В руках Егора гитара звучит как целый оркестр, а его мастерство позволяет передать все нюансы музыкальных произведений.

Концерт состоится в удивительной атмосфере при свечах, что создаст незабываемую обстановку для истинных меломанов.

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться шедеврами классики на гитаре в уникальном пространстве Ротонды!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
19:00 от 1600 ₽

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