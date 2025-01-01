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Шедевры классики на гитаре при свечах
Киноафиша Шедевры классики на гитаре при свечах

Шедевры классики на гитаре при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное вдохновение: Гитарный вечер при свечах под сводами собора

Гитара — один из самых популярных и любимых музыкальных инструментов. Её разнообразное звучание, от проникновенной и интимной музыки до полнозвучных аккордов, всегда находит живой отклик у слушателей. Этот инструмент был широко распространен уже в эпоху барокко, а расцвет гитарной музыки пришелся на вторую половину XIX века.

Захватывающее путешествие по миру гитарной музыки

В концертной программе прозвучат шедевры классического гитарного репертуара, которые перенесут вас в атмосферу романтики и глубоких переживаний. Вы услышите произведения, ставшие визитной карточкой гитарного искусства, и насладитесь самобытным национальным обликом музыки Испании, Аргентины и Кубы.

Исполнитель вечера

Для вас в этот вечер играет Егор Свеженцев — яркий представитель нового поколения российской школы гитаристов. Виртуоз и увлеченный пропагандист гитарного искусства, в его руках гитара звучит как целый оркестр. Ему подвластны различные стили игры, от академического до современного, требующего новых приемов исполнения.

Программа концерта

В программе вечера:

  • Кубинский народный танец — Висенте Гомес (1911–2001)
  • Романс — Франсиско Таррега (1852–1909)
  • «Слеза» — Франсиско Таррега
  • «Воспоминания об Альгамбре» — Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959)
  • Прелюдия — Анхель Барриос (1882–1964)
  • «Джулия-Флорида» — Хорхе Кардозо (1949*)
  • Милонга — Исаак Альбенис (1860–1909)
  • Астурия — Исаак Альбенис

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Окунитесь в удивительную атмосферу вечернего концерта при свечах и насладитесь шедеврами классики на гитаре — это настоящее музыкальное вдохновение для истинных меломанов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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