Шедевры классики на гитаре при свечах

Музыкальное вдохновение: Гитарный вечер при свечах под сводами собора

Гитара — один из самых популярных и любимых музыкальных инструментов. Её разнообразное звучание, от проникновенной и интимной музыки до полнозвучных аккордов, всегда находит живой отклик у слушателей. Этот инструмент был широко распространен уже в эпоху барокко, а расцвет гитарной музыки пришелся на вторую половину XIX века.

Захватывающее путешествие по миру гитарной музыки

В концертной программе прозвучат шедевры классического гитарного репертуара, которые перенесут вас в атмосферу романтики и глубоких переживаний. Вы услышите произведения, ставшие визитной карточкой гитарного искусства, и насладитесь самобытным национальным обликом музыки Испании, Аргентины и Кубы.

Исполнитель вечера

Для вас в этот вечер играет Егор Свеженцев — яркий представитель нового поколения российской школы гитаристов. Виртуоз и увлеченный пропагандист гитарного искусства, в его руках гитара звучит как целый оркестр. Ему подвластны различные стили игры, от академического до современного, требующего новых приемов исполнения.

Программа концерта

В программе вечера:

Кубинский народный танец — Висенте Гомес (1911–2001)

Романс — Франсиско Таррега (1852–1909)

«Слеза» — Франсиско Таррега

«Воспоминания об Альгамбре» — Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959)

Прелюдия — Анхель Барриос (1882–1964)

«Джулия-Флорида» — Хорхе Кардозо (1949*)

Милонга — Исаак Альбенис (1860–1909)

Астурия — Исаак Альбенис

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Окунитесь в удивительную атмосферу вечернего концерта при свечах и насладитесь шедеврами классики на гитаре — это настоящее музыкальное вдохновение для истинных меломанов!