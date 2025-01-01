Шедевры классики на гитаре при свечах

Гитара — один из самых популярных и любимых музыкальных инструментов. Её разнообразное звучание, от проникновенной и интимной музыки до полнозвучных аккордов, всегда находит живой отклик у слушателей. Этот инструмент был широко распространен уже в эпоху барокко, а расцвет гитарной музыки пришелся на вторую половину XIX века.
В концертной программе прозвучат шедевры классического гитарного репертуара, которые перенесут вас в атмосферу романтики и глубоких переживаний. Вы услышите произведения, ставшие визитной карточкой гитарного искусства, и насладитесь самобытным национальным обликом музыки Испании, Аргентины и Кубы.
Для вас в этот вечер играет Егор Свеженцев — яркий представитель нового поколения российской школы гитаристов. Виртуоз и увлеченный пропагандист гитарного искусства, в его руках гитара звучит как целый оркестр. Ему подвластны различные стили игры, от академического до современного, требующего новых приемов исполнения.
В программе вечера:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Окунитесь в удивительную атмосферу вечернего концерта при свечах и насладитесь шедеврами классики на гитаре — это настоящее музыкальное вдохновение для истинных меломанов!