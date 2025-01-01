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Шедевры классики и мирового кино. Орган и вистл
Билеты от 1000₽
Киноафиша Шедевры классики и мирового кино. Орган и вистл

Шедевры классики и мирового кино. Орган и вистл

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Тайны музыкальной привлекательности: концерт исторического органа в соборе

Как музыка становится популярной? Что делает её привлекательной для музыкантов и аудитории? На эти вопросы ответит уникальный концерт, где прозвучит удивительный орган Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла.

История органа

Исторический орган, установленный в Кафедральном соборе, был создан в 1898 году немецкой фирмой Вильгельм Зауэр во Франкфурте-на-Одере. Этот инструмент является одним из четырёх церковных органов в Москве и обладает неповторимым мягким и одновременно торжественным тембром. Его «собратья» можно найти в Берлинском соборе и Церкви св. Фомы в Лейпциге.

Современные технологии и вечные традиции

Принципы, заложенные легендарными мастерами в органостроение, сохраняются и по сей день. Современные органы, созданные с использованием новых технологий, способны воспроизводить любой жанр музыки, сопоставимый по звучанию с оркестром.

Музыка и её композиторы

Каждое произведение, представленное на концерте, объединяет исключительный композиторский дар его авторов. Именно в этом, на наш взгляд, и заключается главный секрет непреходящей востребованности и актуальности знаменитых музыкальных сочинений.

Не упустите возможность прикоснуться к миру музыки, которая веками остаётся в сердце каждого зрителя. Приходите на концерт и узнайте, как музыка продолжает вдохновлять и объединять людей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
15:00 от 1000 ₽

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