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Шедевры классики для детей
Киноафиша Шедевры классики для детей

Шедевры классики для детей

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О концерте/спектакле

Волшебное путешествие в мир музыки для детей

Подарите своим детям незабываемые моменты! Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает юных слушателей и их родителей на увлекательный концерт «Шедевры классики для детей». Мероприятие пройдет в колонном зале особняка и обещает стать настоящим открытием для маленьких зрителей.

Захватывающая программа

В программе концерта прозвучат шедевры великих композиторов, таких как Моцарт, Вивальди и Чайковский. Исполнение квартета VIRTUOSI позволит детям легко понять и полюбить классическую музыку. Яркие мелодии превратятся в увлекательные истории, которые увлекут и заинтересуют юных слушателей.

Информация о концерте

  • Исполнители: Квартет VIRTUOSI
  • Продолжительность: 1 час
  • Рекомендуемое время прихода: за 15 минут до начала
  • Возрастное ограничение: для детей старше 3 лет (0+)

Не упустите шанс познакомить ваших детей с великими именами классической музыки в доступном и интересном формате!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
17:00 от 1200 ₽

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