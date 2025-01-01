Подарите своим детям незабываемые моменты! Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает юных слушателей и их родителей на увлекательный концерт «Шедевры классики для детей». Мероприятие пройдет в колонном зале особняка и обещает стать настоящим открытием для маленьких зрителей.
В программе концерта прозвучат шедевры великих композиторов, таких как Моцарт, Вивальди и Чайковский. Исполнение квартета VIRTUOSI позволит детям легко понять и полюбить классическую музыку. Яркие мелодии превратятся в увлекательные истории, которые увлекут и заинтересуют юных слушателей.
Не упустите шанс познакомить ваших детей с великими именами классической музыки в доступном и интересном формате!