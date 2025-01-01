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Киноафиша Шедевры классической музыки: трилогия летних концертов у воды

Шедевры классической музыки: трилогия летних концертов у воды

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный цикл концертов классической музыки на открытом воздухе

С радостью анонсируем для вас уникальный цикл концертов классической музыки с атмосферной программой, который пройдет на живописном пирсе. Откроет серию незабываемых музыкальных вечеров камерный концерт русской классики, приуроченный ко Дню России!

Музыка, которая трогает сердце

Насладитесь величественными композициями в исполнении коллектива Пушкин Chamber Orchestra. Погрузитесь в гармонию музыки, где каждая нота звучит особенно проникновенно. На концерте вы услышите произведения великих русских композиторов, которые оставили глубокий след в истории классической музыки.

Атмосфера и удобства

  • Уникальная акустика и романтическая атмосфера;
  • Изысканные закуски и безлимитное игристое;

Не упустите возможность стать частью настоящего музыкального путешествия! Приходите и откройте для себя мир классической музыки в окружении умиротворяющей природы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
18:00 от 12000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
18:00 от 12000 ₽

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