Шедевры классической музыки: трилогия летних концертов у воды

Уникальный цикл концертов классической музыки на открытом воздухе

С радостью анонсируем для вас уникальный цикл концертов классической музыки с атмосферной программой, который пройдет на живописном пирсе. Откроет серию незабываемых музыкальных вечеров камерный концерт русской классики, приуроченный ко Дню России!

Музыка, которая трогает сердце

Насладитесь величественными композициями в исполнении коллектива Пушкин Chamber Orchestra. Погрузитесь в гармонию музыки, где каждая нота звучит особенно проникновенно. На концерте вы услышите произведения великих русских композиторов, которые оставили глубокий след в истории классической музыки.

Атмосфера и удобства

Уникальная акустика и романтическая атмосфера;

Изысканные закуски и безлимитное игристое;

Не упустите возможность стать частью настоящего музыкального путешествия! Приходите и откройте для себя мир классической музыки в окружении умиротворяющей природы.