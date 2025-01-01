Шедевры киномузыки. Рождественский концерт

7 января мы приглашаем вас на Праздничный концерт в одной из самых уникальных площадок Москвы — зале «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели. Это мероприятие позволит вам окунуться в атмосферу Рождества и зимней сказки благодаря шедеврам современных композиторов.
В исполнении оркестра новой формации NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина прозвучат произведения таких мастеров, как:
*В программе возможны изменения.
NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую камерную музыку. В их репертуаре — произведения композиторов ХХ и XXI века, включая жанры «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассицизм». Оркестр создает удивительные музыкальные образы и устанавливает лучшие отношения с аудиторией через доступный язык исполнения.
В стоимость билетов входит посещение зала «Яблоко» за 60 минут до концерта. После мероприятия вы можете продолжить вечер в известном ресторане BAGEBI, расположенном в соседнем пространстве с Галереей.