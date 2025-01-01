Шедевры киномузыки. Рождественский концерт

Праздничный концерт в зале «Яблоко» Галереи Зураба Церетели

7 января мы приглашаем вас на Праздничный концерт в одной из самых уникальных площадок Москвы — зале «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели. Это мероприятие позволит вам окунуться в атмосферу Рождества и зимней сказки благодаря шедеврам современных композиторов.

Музыкальная программа

В исполнении оркестра новой формации NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина прозвучат произведения таких мастеров, как:

Людовико Эйнауди — Fly (к/ф «1+1»)

Ханс Циммер — Time (к/ф «Начало»)

Макс Рихтер — Autumn music (II)

Йоханн Йоханнссон — Теория всего (к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»)

Рюиити Сакамото — Mary Christmas Mr. Lawrence

Йонас Фьорд — Рождественские окна

Ханс Циммер — Day one (к/ф «Интерстеллар»)

Яцек Качмарек — музыка из к/ф «Хатико»

Людовико Эйнауди — Eros (к/ф «Черный лебедь»)

Максим Черноусов — Carol of the Bells

Питер Грегсон — Хорал

Олафур Арнальдс — For now I’m winter

Макс Рихтер — Nowember

*В программе возможны изменения.

Об оркестре

NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую камерную музыку. В их репертуаре — произведения композиторов ХХ и XXI века, включая жанры «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассицизм». Оркестр создает удивительные музыкальные образы и устанавливает лучшие отношения с аудиторией через доступный язык исполнения.

Заботимся о вашем комфорте

В стоимость билетов входит посещение зала «Яблоко» за 60 минут до концерта. После мероприятия вы можете продолжить вечер в известном ресторане BAGEBI, расположенном в соседнем пространстве с Галереей.

Информация для зрителей