Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шедевры киномузыки. Рождественский концерт
Билеты от 0₽
Киноафиша Шедевры киномузыки. Рождественский концерт

Шедевры киномузыки. Рождественский концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Праздничный концерт в зале «Яблоко» Галереи Зураба Церетели

7 января мы приглашаем вас на Праздничный концерт в одной из самых уникальных площадок Москвы — зале «Яблоко» музейно-выставочного комплекса Галереи искусств Зураба Церетели. Это мероприятие позволит вам окунуться в атмосферу Рождества и зимней сказки благодаря шедеврам современных композиторов.

Музыкальная программа

В исполнении оркестра новой формации NÉOrchestra под руководством дирижера Ивана Нужина прозвучат произведения таких мастеров, как:

  • Людовико Эйнауди — Fly (к/ф «1+1»)
  • Ханс Циммер — Time (к/ф «Начало»)
  • Макс Рихтер — Autumn music (II)
  • Йоханн Йоханнссон — Теория всего (к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»)
  • Рюиити Сакамото — Mary Christmas Mr. Lawrence
  • Йонас Фьорд — Рождественские окна
  • Ханс Циммер — Day one (к/ф «Интерстеллар»)
  • Яцек Качмарек — музыка из к/ф «Хатико»
  • Людовико Эйнауди — Eros (к/ф «Черный лебедь»)
  • Максим Черноусов — Carol of the Bells
  • Питер Грегсон — Хорал
  • Олафур Арнальдс — For now I’m winter
  • Макс Рихтер — Nowember

*В программе возможны изменения.

Об оркестре

NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, предлагающий новый взгляд на классическую камерную музыку. В их репертуаре — произведения композиторов ХХ и XXI века, включая жанры «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассицизм». Оркестр создает удивительные музыкальные образы и устанавливает лучшие отношения с аудиторией через доступный язык исполнения.

Заботимся о вашем комфорте

В стоимость билетов входит посещение зала «Яблоко» за 60 минут до концерта. После мероприятия вы можете продолжить вечер в известном ресторане BAGEBI, расположенном в соседнем пространстве с Галереей.

Информация для зрителей

  • Категория: 6+
  • Продолжительность: 70 минут (без антракта)

Купить билет на концерт Шедевры киномузыки. Рождественский концерт

Помощь с билетами
Январь
24 января суббота
17:00
Галерея искусств Зураба Церетели Москва, Пречистенка, 19
20:00
Галерея искусств Зураба Церетели Москва, Пречистенка, 19

Фотографии

Шедевры киномузыки. Рождественский концерт Шедевры киномузыки. Рождественский концерт Шедевры киномузыки. Рождественский концерт Шедевры киномузыки. Рождественский концерт Шедевры киномузыки. Рождественский концерт Шедевры киномузыки. Рождественский концерт Шедевры киномузыки. Рождественский концерт

В ближайшие дни

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
16 января в 19:30 Escobar
от 790 ₽
Съёмки Stand Up от StandUp_Msk
18+
Юмор
Съёмки Stand Up от StandUp_Msk
20 декабря в 19:00 Still Standup Moscow
от 500 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
10 января в 16:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше