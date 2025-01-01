Шедевры КИНОмузыки: Эйнауди, Циммер, Рихтер

Галерея искусств Зураба Церетели, зал «Яблоко» 13 сентября откроет двери для всех ценителей неоклассического искусства. Концерт «Шедевры КИНОмузыки» в исполнении оркестра новой формации NÉOrchestra под руководством художественного руководителя Ивана Нужина предложит уникальную программу, включающую произведения современных композиторов.

Музыка, знакомая каждому

В программе концерта прозвучат шедевры Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и Макса Рихтера из культовых кинофильмов. Гостей ожидают любимые композиции, знакомые по фильмам таким как «1+1», «Начало», «Интерстеллар», «Хатико» и многим другим.

Знакомство с произведениями Эйнауди

Откроет вечер сразу два произведения Эйнауди: «Fly» и «Primavera» из фильма «1+1». Эти композиции завораживают своей кристальной простотой и прекрасно передают дух дружбы главных героев. Также исполнит старые хиты, такие как «Petricor» из «Земли кочевников» и «Eros» из «Черного лебедя».

Гармония с Циммером и Рихтером

Воспоминания о Хансе Циммере принесут такие шедевры, как «Time» из «Начала», а также «Day one» из «Интерстеллара». Для поклонников анимации прозвучит музыка из мультфильма «Мадагаскар». Макс Рихтер представит композицию «On the nature of daylight» из фильма «Остров проклятых», а также трогательную «November» из «Работы без авторства».

Другое и неожиданное

Особую атмосферу создаст музыка Яна Качмарека, известного своей работой над «Хатико», а также Дзё Хисаиси, композитора, чьи работы с Гибли покорили сердца зрителей. Вечер завершится его шедевром «Summer», который затрагивает глубину чувств героев.

Дополнительная информация

Стоимость билетов включает возможность посещения зала «Яблоко» за 60 минут до начала концерта. В соседнем пространстве с Галереей находится ресторан BAGEBI, где можно продолжить вечер. Концерт длится 70 минут без антракта.

Исполнители и организаторы

Оркестр NÉOrchestra — один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, который предлагает новые интерпретации классической музыки. Художественный руководитель и дирижер Иван Нужин работает над созданием уникальной атмосферы, объединяющей музыку и зрительский опыт.

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в мир звуков и эмоций, которые останутся в памяти надолго!