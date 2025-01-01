Шедевры киномузыки. Э. Морриконе. Х. Циммер. Л Эйнауди

Симфонический концерт «Шедевры киномузыки» с NÉOrchestra

13 сентября приглашает вас на самое фееричное событие осени - симфонический концерт «Шедевры КИНОмузыки» в сопровождении световых эффектов! Место встречи - Зелёный театр в сердце самого большого парка столицы - ВДНХ. Здесь можно не только насладиться музыкой, но и провести прекрасный день с семьёй и друзьями.

Музыка, которую мы любим

В этот вечер вас ждёт удивительная программа с музыкальными шедеврами из культовых кинофильмов: «1+1», «Завтрак у Тиффани», «Интерстеллар», «Ла-Ла Лэнд», «Однажды в Америке», «Ромео и Джульетта», «Последний самурай», «Шербургские зонтики» и многими другими. Камерный оркестр NÉOrchestra под управлением дирижёра Ивана Нужина исполнит творения знаменитых композиторов современности, таких как Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди, Макс Рихтер и Ханс Циммер.

Забыть о времени и окунуться в музыку

Музыка из кинофильмов - это одно из главных украшений, которое помогает зрителю полностью погрузиться в атмосферу сюжета. В программе концерта вы услышите:

Д. Гурвиц - музыка из к/ф «Ла-Ла Лэнд»

Г. Манчини - Moon River (к/ф «Завтрак у Тиффани»)

Н. Рота - A Time for Us (к/ф «Ромео и Джульетта»)

М. Легран - I Will Wait for You (к/ф «Шербургские зонтики»)

Э. Морриконе - Cockeye’s Song (к/ф «Однажды в Америке»)

Л. Эйнауди - Fly (к/ф «1+1»)

Л. Эйнауди - Primavera (к/ф «1+1»)

Й. Йоханссон - The Theory of Everything (к/ф «Вселенная Стивена Хокинга»)

Х. Циммер - Day One (к/ф «Интерстеллар»)

М. Рихтер - November (к/ф «Работа без авторства»)

Х. Циммер - A Way of Life (к/ф «Последний самурай»)

*в программе возможны изменения

NÉOrchestra: новое дыхание классики

NÉOrchestra - один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, представляющий новый взгляд на классическую камерную музыку. Оркестр акцентирует внимание на произведениях современных авторов, а также на жанрах «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика». Их исполнение позволяет создать удивительные музыкальные образы и достигает эффекта полного погружения в музыку.

Детали концерта

Категория: 6+

Продолжительность: 80 минут (без антракта)

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединит поколения любителей кино и музыки, подарив океан эмоций и незабываемые впечатления!