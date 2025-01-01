Шедевры киномузыки. Э. Морриконе. Х. Циммер. Л Эйнауди

13 сентября приглашает вас на самое фееричное событие осени - симфонический концерт «Шедевры КИНОмузыки» в сопровождении световых эффектов! Место встречи - Зелёный театр в сердце самого большого парка столицы - ВДНХ. Здесь можно не только насладиться музыкой, но и провести прекрасный день с семьёй и друзьями.
В этот вечер вас ждёт удивительная программа с музыкальными шедеврами из культовых кинофильмов: «1+1», «Завтрак у Тиффани», «Интерстеллар», «Ла-Ла Лэнд», «Однажды в Америке», «Ромео и Джульетта», «Последний самурай», «Шербургские зонтики» и многими другими. Камерный оркестр NÉOrchestra под управлением дирижёра Ивана Нужина исполнит творения знаменитых композиторов современности, таких как Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди, Макс Рихтер и Ханс Циммер.
Музыка из кинофильмов - это одно из главных украшений, которое помогает зрителю полностью погрузиться в атмосферу сюжета. В программе концерта вы услышите:
*в программе возможны изменения
NÉOrchestra - один из самых динамично развивающихся молодых оркестров, представляющий новый взгляд на классическую камерную музыку. Оркестр акцентирует внимание на произведениях современных авторов, а также на жанрах «модернизм», «академический минимализм» и «неоклассика». Их исполнение позволяет создать удивительные музыкальные образы и достигает эффекта полного погружения в музыку.
Категория: 6+
Продолжительность: 80 минут (без антракта)
Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое объединит поколения любителей кино и музыки, подарив океан эмоций и незабываемые впечатления!