Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете

Изысканный вечер в Эрмитаже с Губернаторским симфоническим оркестром

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает зрителей на вечер, наполненный музыкальными шедеврами итальянской оперы. Это событие станет прекрасным дополнением к предстоящему Международному женскому дню.

Программа концерта

В выступлении прозвучат увертюры и симфонические фрагменты из знаменитых произведений таких композиторов, как:

Джузеппе Верди: Прелюдия к опере «Травиата» Прелюдия к III акту оперы «Травиата» Увертюра к опере «Сила судьбы»

Пьетро Масканьи: Интермеццо из оперы «Сельская честь»

Руджеро Леонкавалло: Интермеццо из оперы «Паяцы»

Джакомо Пуччини: «Хризантемы» (переложение для оркестра) Прелюдия к опере-балету «Виллисы» Прелюдия ко II акту и «Шабаш ведьм» из оперы-балета «Виллисы» Интермеццо из оперы «Манон Леско»

Джоаккино Россини: Увертюра к опере «Сорока-воровка» Увертюра к опере «Севильский цирюльник» Увертюра к опере «Вильгельм Телль»



Краткое содержание и значение

Каждое из представленных произведений отмечено уникальным стилистическим подходом великих композиторов. Россини, Верди и Пуччини, известные своей новаторской работой, восприняли лучшие традиции оперы и открыли новые музыкальные горизонты. Их творчество продолжает вдохновлять и восхищать зрителей на протяжении веков.

Время и продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут, предлагая зрителям уникальную возможность насладиться изысканными музыкальными моментами, сочетая классику и редкие музыкальные жемчужины.

Не упустите шанс прикоснуться к великой итальянской опере в исполнении талантливых музыкантов!