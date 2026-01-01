Оповещения от Киноафиши
Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете
Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете

6+
Возраст 6+

О концерте

Изысканный вечер в Эрмитаже с Губернаторским симфоническим оркестром

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает зрителей на вечер, наполненный музыкальными шедеврами итальянской оперы. Это событие станет прекрасным дополнением к предстоящему Международному женскому дню.

Программа концерта

В выступлении прозвучат увертюры и симфонические фрагменты из знаменитых произведений таких композиторов, как:

  • Джузеппе Верди:
    • Прелюдия к опере «Травиата»
    • Прелюдия к III акту оперы «Травиата»
    • Увертюра к опере «Сила судьбы»
  • Пьетро Масканьи:
    • Интермеццо из оперы «Сельская честь»
  • Руджеро Леонкавалло:
    • Интермеццо из оперы «Паяцы»
  • Джакомо Пуччини:
    • «Хризантемы» (переложение для оркестра)
    • Прелюдия к опере-балету «Виллисы»
    • Прелюдия ко II акту и «Шабаш ведьм» из оперы-балета «Виллисы»
    • Интермеццо из оперы «Манон Леско»
  • Джоаккино Россини:
    • Увертюра к опере «Сорока-воровка»
    • Увертюра к опере «Севильский цирюльник»
    • Увертюра к опере «Вильгельм Телль»

Краткое содержание и значение

Каждое из представленных произведений отмечено уникальным стилистическим подходом великих композиторов. Россини, Верди и Пуччини, известные своей новаторской работой, восприняли лучшие традиции оперы и открыли новые музыкальные горизонты. Их творчество продолжает вдохновлять и восхищать зрителей на протяжении веков.

Время и продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут, предлагая зрителям уникальную возможность насладиться изысканными музыкальными моментами, сочетая классику и редкие музыкальные жемчужины.

Не упустите шанс прикоснуться к великой итальянской опере в исполнении талантливых музыкантов!

Март
5 марта четверг
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 2000 ₽

Фотографии

Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете Шедевры итальянской музыки в Итальянском просвете

