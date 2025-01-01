Шедевры итальянского бельканто с органом. Моцарт, Верди, Россини

Итальянская опера — это мир ярких характеров, бурных страстей и непревзойдённого вокального мастерства. В этот вечер слушатели смогут насладиться шедеврами итальянской культуры в исполнении органа и баритона. Прозвучат произведения великих композиторов, таких как Россини, Моцарт, Доницетти, Беллини, Верди и Пуччини. Эта музыка сочетает в себе яркую театральность с глубиной и правдивостью чувств.
Вас ждёт встреча с подлинными жемчужинами бельканто, от ироничного блеска до проникновенной лирики. В программе:
Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта — 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.