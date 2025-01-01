Меню
Шедевры итальянского бельканто с органом. Моцарт, Верди, Россини
О концерте/спектакле

Вечер итальянской оперы: шедевры бельканто

Итальянская опера — это мир ярких характеров, бурных страстей и непревзойдённого вокального мастерства. В этот вечер слушатели смогут насладиться шедеврами итальянской культуры в исполнении органа и баритона. Прозвучат произведения великих композиторов, таких как Россини, Моцарт, Доницетти, Беллини, Верди и Пуччини. Эта музыка сочетает в себе яркую театральность с глубиной и правдивостью чувств.

Программа вечера

Вас ждёт встреча с подлинными жемчужинами бельканто, от ироничного блеска до проникновенной лирики. В программе:

  • В. А. Моцарт:
    • Адажио и Аллегро фа минор для органа
    • Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
    • Серенада Дон Жуана из оперы «Дон Жуан»
    • Фантазия фа минор для органа
  • Г. Доницетти:
    • Ария Дулькамара из оперы «Любовный напиток»
  • В. Беллини:
    • Ария сэра Ричарда из оперы «Пуритане»
  • Дж. Россини:
    • Увертюра к опере «Вильгельм Телль» (транскрипция для органа)
  • Дж. Верди:
    • Ария Оберто из оперы «Оберто»
    • Ария Ренато из оперы «Бал-маскарад»
  • Дж. Пуччини:
    • Ария Джанни Скикки из оперы «Джанни Скикки»

Исполнители и продолжительность

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Владислав Шавров (баритон), солист проекта «Опера XXI (OPERAWAVE)»
  • Олеся Кравченко (орган)

Продолжительность концерта — 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.

8 ноября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00

