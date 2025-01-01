Шедевры итальянского бельканто с органом. Моцарт, Верди, Россини

Вечер итальянской оперы: шедевры бельканто

Итальянская опера — это мир ярких характеров, бурных страстей и непревзойдённого вокального мастерства. В этот вечер слушатели смогут насладиться шедеврами итальянской культуры в исполнении органа и баритона. Прозвучат произведения великих композиторов, таких как Россини, Моцарт, Доницетти, Беллини, Верди и Пуччини. Эта музыка сочетает в себе яркую театральность с глубиной и правдивостью чувств.

Программа вечера

Вас ждёт встреча с подлинными жемчужинами бельканто, от ироничного блеска до проникновенной лирики. В программе:

В. А. Моцарт: Адажио и Аллегро фа минор для органа Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» Серенада Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» Фантазия фа минор для органа

Г. Доницетти: Ария Дулькамара из оперы «Любовный напиток»

В. Беллини: Ария сэра Ричарда из оперы «Пуритане»

Дж. Россини: Увертюра к опере «Вильгельм Телль» (транскрипция для органа)

Дж. Верди: Ария Оберто из оперы «Оберто» Ария Ренато из оперы «Бал-маскарад»

Дж. Пуччини: Ария Джанни Скикки из оперы «Джанни Скикки»



Исполнители и продолжительность

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

Владислав Шавров (баритон), солист проекта «Опера XXI (OPERAWAVE)»

Олеся Кравченко (орган)

Продолжительность концерта — 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может быть изменена.