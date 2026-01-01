Оповещения от Киноафиши
Шедевры французских композиторов. Равель. Сен-Санс. Бизе. Дирижер- Клеман Нонсье
Билеты от 1000₽
Шедевры французских композиторов. Равель. Сен-Санс. Бизе. Дирижер- Клеман Нонсье

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальные шедевры французских композиторов в Московской консерватории

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения великих французских композиторов. Вечер будет наполнен яркими мелодиями и мощными эмоциями, а дирижировать оркестром будет французский маэстро Клеман Нонсьё.

Исполнители

В программе выступит Российский национальный оркестр, под руководством художественного руководителя и Народного артиста России Александра Рудина. В качестве солиста на фортепиано выступит талантливый Филипп Руденко.

Программа концерта

Вас ожидает яркая палитра музыкальных произведений:

  • М. Равель - Болеро
  • К. Сен-Санс - Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор, op. 22
  • К. Сен-Санс - Вакханалия из оперы Самсон и Далила
  • К. Сен-Санс - Симфоническая поэма Danse macabre, соч. 40
  • Г. Берлиоз - Увертюра Римский карнавал, соч. 9
  • Ж. Бизе - Сюита из оперы Кармен
  • П. Дюка - Симфоническая поэма Ученик чародея

Не упустите возможность насладиться вечерним звучанием классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Это будет незабываемый музыкальный опыт!

Март
19 марта четверг
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 1000 ₽

