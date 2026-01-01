Шедевры французских композиторов. Равель. Сен-Санс. Бизе. Дирижер- Клеман Нонсье

Музыкальные шедевры французских композиторов в Московской консерватории

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения великих французских композиторов. Вечер будет наполнен яркими мелодиями и мощными эмоциями, а дирижировать оркестром будет французский маэстро Клеман Нонсьё.

Исполнители

В программе выступит Российский национальный оркестр, под руководством художественного руководителя и Народного артиста России Александра Рудина. В качестве солиста на фортепиано выступит талантливый Филипп Руденко.

Программа концерта

Вас ожидает яркая палитра музыкальных произведений:

М. Равель - Болеро

К. Сен-Санс - Концерт для фортепиано с оркестром № 2 соль минор, op. 22

К. Сен-Санс - Вакханалия из оперы Самсон и Далила

К. Сен-Санс - Симфоническая поэма Danse macabre, соч. 40

Г. Берлиоз - Увертюра Римский карнавал, соч. 9

Ж. Бизе - Сюита из оперы Кармен

П. Дюка - Симфоническая поэма Ученик чародея

Не упустите возможность насладиться вечерним звучанием классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Это будет незабываемый музыкальный опыт!