Шедевры французских композиторов. Равель. Сен-Санс. Бизе. Дирижер- Клеман Нонсье

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором прозвучат произведения великих французских композиторов. Вечер будет наполнен яркими мелодиями и мощными эмоциями, а дирижировать оркестром будет французский маэстро Клеман Нонсьё.
В программе выступит Российский национальный оркестр, под руководством художественного руководителя и Народного артиста России Александра Рудина. В качестве солиста на фортепиано выступит талантливый Филипп Руденко.
Вас ожидает яркая палитра музыкальных произведений:
Не упустите возможность насладиться вечерним звучанием классической музыки в исполнении талантливых музыкантов. Это будет незабываемый музыкальный опыт!