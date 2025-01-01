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Шедевры эпох. Орган, голос
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры эпох. Орган, голос

Шедевры эпох. Орган, голос

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Лука Гаделия и Зарина Абаева

20 декабря 2024 года в Малом зале Московской консерватории состоится концерт, в котором органист-виртуоз Лука Гаделия и солистка, лауреатка международных конкурсов Зарина Абаева представят программу, в которой будут звучать произведения великих композиторов разных эпох, от И. С. Баха до П. Масканьи. Это будет вечер, который погрузит слушателей в атмосферу духовной музыки, сочетая силу и нежность звучания органа с великолепием сопрано.

Программа концерта:

  • И. С. Бах — Прелюдия и фуга до-минор
  • Р. Ан — К Хлое
  • Ф. Томбель — Токката ми-минор
  • Ф. Лист — Как дух Лауры
  • П. Манц — Ария
  • Д. Уивер — Токката
  • Д. Россини — Молитва Анны из оперы Магомет II
  • П. Флетчер — Фонтан грез и Фестивальная токката
  • П. Масканьи — Аве Мария
  • Д. Верди — Молитва Дездемоны из оперы Отелло
  • Г. Янг — Ария и токката

Исполнители:

  • Лука Гаделия — орган
  • Зарина Абаева — сопрано

Лука Гаделия — заслуженный артист Абхазии, органист-виртуоз, выпускник РАМ им. Гнесиных и Московской консерватории. Он выступал на международных сценах и стал лауреатом множества конкурсов. Его мастерство органиста высоко оценено как в России, так и за рубежом, и он регулярно дает концерты, включая выступления в странах Европы и на престижных органных фестивалях.

Зарина Абаева — одна из самых ярких артисток своего поколения. Она является солисткой Пермского театра оперы и балета, а также приглашенной солисткой Московского театра «Новая опера». Ее репертуар включает множество выдающихся ролей в операх различных композиторов, и она регулярно выступает с ведущими оркестрами мира, включая Берлинский филармонический оркестр и оркестр musicAeterna. Её голос — лирико-драматическое сопрано, с которым она завоевала признание в ведущих концертных залах Европы и за океаном.

Не пропустите этот вечер, полныe глубины и красоты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 декабря
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 800 ₽
23 февраля
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 800 ₽
7 марта
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 800 ₽
17 апреля
Малый зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13, 1-й учебный корпус
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Шедевры эпох. Орган, голос Шедевры эпох. Орган, голос Шедевры эпох. Орган, голос

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