Шедевры эпох. Орган, голос

Лука Гаделия и Зарина Абаева

20 декабря 2024 года в Малом зале Московской консерватории состоится концерт, в котором органист-виртуоз Лука Гаделия и солистка, лауреатка международных конкурсов Зарина Абаева представят программу, в которой будут звучать произведения великих композиторов разных эпох, от И. С. Баха до П. Масканьи. Это будет вечер, который погрузит слушателей в атмосферу духовной музыки, сочетая силу и нежность звучания органа с великолепием сопрано.

Программа концерта:

И. С. Бах — Прелюдия и фуга до-минор

Р. Ан — К Хлое

Ф. Томбель — Токката ми-минор

Ф. Лист — Как дух Лауры

П. Манц — Ария

Д. Уивер — Токката

Д. Россини — Молитва Анны из оперы Магомет II

П. Флетчер — Фонтан грез и Фестивальная токката

П. Масканьи — Аве Мария

Д. Верди — Молитва Дездемоны из оперы Отелло

Г. Янг — Ария и токката

Исполнители:

Лука Гаделия — орган

— орган Зарина Абаева — сопрано

Лука Гаделия — заслуженный артист Абхазии, органист-виртуоз, выпускник РАМ им. Гнесиных и Московской консерватории. Он выступал на международных сценах и стал лауреатом множества конкурсов. Его мастерство органиста высоко оценено как в России, так и за рубежом, и он регулярно дает концерты, включая выступления в странах Европы и на престижных органных фестивалях.

Зарина Абаева — одна из самых ярких артисток своего поколения. Она является солисткой Пермского театра оперы и балета, а также приглашенной солисткой Московского театра «Новая опера». Ее репертуар включает множество выдающихся ролей в операх различных композиторов, и она регулярно выступает с ведущими оркестрами мира, включая Берлинский филармонический оркестр и оркестр musicAeterna. Её голос — лирико-драматическое сопрано, с которым она завоевала признание в ведущих концертных залах Европы и за океаном.

Не пропустите этот вечер, полныe глубины и красоты!