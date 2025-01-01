Шедевры эпох: И. С. Бах, А. Вивальди, С. Рахманинов

Концерт «Шедевры эпох» в Соборной палате

30 июля приглашаем вас насладиться прекрасной музыкальной программой в одном из самых красивых залов Москвы — Соборной палате. Концерт «Шедевры эпох» окутает романтикой, светлой негой и летним теплом.

Исполнители и программа

На сцене выступят:

Карина Деборд (сопрано, Франция)

Александра Редон (скрипка)

Жан Редон (фортепиано)

В программе прозвучат шедевры Вивальди, Баха, Генделя, Форе, Сен-Санса, Рахманинова и других композиторов. Концерт будет состоять из двух отделений, каждое из которых наполнено великолепными музыкальными произведениями.

Первое отделение

Первое отделение откроет ария Антонио Вивальди «Пташки, вы своим мелодичным пением...». Затем прозвучат две арии Генделя: «Сладкая тишина, спокойный ручей...» и «Моя душа слышит, видя...». Следом за ними зрители услышат Сонату для скрипки и фортепиано №1, написанную Генделем в Риме, которая демонстрирует его непревзойдённое мастерство.

Завершится первое отделение арией Баха «О, ради слёз моих...» из оратории «Страсти по Матфею». Это произведение обещает оставить незабываемое впечатление.

Второе отделение

Второе отделение концерта откроет Соната для скрипки и фортепиано №1 Габриэля Форе. Это произведение стало первым камерно-инструментальным шедевром эпохи, сочетая романтические и классические элементы. Интересно, что новаторство Форе не сразу получило признание, и его Соната долгое время оставалась неопубликованной.

Затем Карина Деборд исполнит песни «Вечерние скрипки» Камиля Сен-Санса и «Дорогая дочь» Альфреда Башле, а также романсы «Не уходи, не простившись со мной» Михаила Ипполитова-Иванова и «Не пой, красавица, при мне...» Сергея Рахманинова.

Программа концерта

I отделение

Антонио Вивальди: «Пташки, вы своим мелодичным пением…», ария из кантаты RV 680

Георг Фридрих Гендель: «Сладкая тишина, спокойный ручей…», 9 Немецких арий, n°4 HWV 207

Георг Фридрих Гендель: «Моя душа слышит, видя…», 9 Немецких арий, n°6 HWV 207

Соната для скрипки и ф-но №1 Фа мажор HWV 370

Иоганн Себастьян Бах: «О, ради слёз моих…», ария n°47, Страсти по Матфею BWV 244

II отделение

Габриэль Форе: Соната для скрипки и ф-но №1 Ля мажор op.13

Камиль Сен-Санс: «Вечерние скрипки…» (Графиня де Ноай)

Альфред Башле: «Дорогая ночь!» (Ежен Аденис)

Михаил Ипполитов-Иванов: «Не уходи, не простившись со мной…» Op.68 n°3 (Рабиндранат Тагор)

Сергей Рахманинов: «Не пой, красавица, при мне…», op.4 n°4 (Александр Пушкин)

*В программе возможны изменения.

Об исполнителях

Карина Деборд — одна из ярких исполнительниц музыки барокко и бельканто, известная московской публике. Она активно выступает на международной арене, сотрудничая с известными музыкантами и ансамблями.

Александра Редон, родившаяся в Вологде, с раннего возраста занимается скрипкой и уже успела зарекомендовать себя как талантливая артистка, выступая с ведущими оркестрами.

Жан Редон — французский пианист, который также активно занимается камерным исполнением и имеет множество международных наград. Его музыкальная карьера включает выступления в престижных залах по всему миру.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться шедеврами, которые будут исполняться в этот вечер!

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут (1 антракт)

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»