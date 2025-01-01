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Шедевры для фортепиано с оркестром
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Шедевры для фортепиано с оркестром

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Открытие нового концертного сезона во Дворце Белосельских-Белозерских

Новый концертный сезон во Дворце Белосельских-Белозерских начнется с потрясающей программы вечной классики. Известный петербургский коллектив Olympic Orchestra под руководством азартного дирижера Александра Голикова вновь порадует зрителей.

Звезда вечера - Александр Кашпурин

В этом сезоне с оркестром выступит пианист Александр Кашпурин, выпускник Петербургской консерватории и лауреат международных и всероссийских конкурсов. Кашпурин уже успел зарекомендовать себя как культовая фигура в мире музыки. Его виртуозная и чувственная игра вызывает восторг у публики, а драматический талант музыканта делает каждое его выступление уникальным.

Программа концерта

В концерте будут исполнены произведения великих композиторов, таких как:

  • С. Рахманинов - Концерт для фортепиано с оркестром №2, 1-я часть, Moderato (1901)
  • К. Дебюсси - "Бергамасская сюита", 3-я часть "Лунный свет" (Clair de lune, 1905), переложение для фортепиано и струнного оркестра
  • Д. Шостакович - Концерт для фортепиано с оркестром №1, ор. 35 (1933)

Второе отделение

Во втором отделении зрителей ожидают следующие произведения:

  • Дж. Гершвин - "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром (Rhapsody in Blue, 1924)
  • Н. Римский-Корсаков - "Полёт шмеля", оркестровая интермедия из оперы "Сказка о царе Салтане" (1900), переложение для фортепиано с оркестром
  • Ф. Шопен - Вальс до-диез минор, ор. 64, №2 (Waltz in C-sharp minor, 1847)
  • С. Рахманинов - Прелюдия до-диез минор, ор. 3, №2 (1892)
  • М. Мусоргский - 3 пьесы из сюиты "Картинки с выставки" (1874): "Балет невылупившихся птенцов", "Избушка на курьих ножках", "Богатырские ворота". Оркестровая аранжировка М. Равеля

Не упустите возможность увидеть это великолепное выступление, которое обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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