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Шедевры Барокко в Петрикирхе. Вивальди. Времена года
Киноафиша Шедевры Барокко в Петрикирхе. Вивальди. Времена года

Шедевры Барокко в Петрикирхе. Вивальди. Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер классической музыки: «Четыре времени года» Вивальди

Эпоха музыкального барокко, продолжавшаяся более полутора веков, оставила яркий след в мировой культуре. В этот период было создано множество выдающихся произведений, которые и сегодня радуют слушателей. Среди них особое место занимают композиции Антонио Вивальди, чье имя стало символом музыкального гения.

Знакомьтесь с шедевром

Сегодня вы сможете насладиться знаменитым произведением, известным как «Четыре времени года». Написанные в 1720-х годах, эти концерты неизменно привлекают внимание как зрителей, так и исполнителей на протяжении более трех веков. Каждый из четырех концертов представляет собой музыкальную интерпретацию одного из сезонов, погружая слушателя в атмосферу весны, лета, осени и зимы.

Уникальное исполнение

Спектакль пройдет в старинном соборе, что добавит особую ауру к восприятию музыки. Звуки скрипок и других инструментов в сочетании с величественной архитектурой создадут незабываемую атмосферу. Позвольте себе расслабиться и насладиться вдохновенным исполнением, которое подарит вам отличное настроение.

Интересные факты

Знаете ли вы, что «Четыре времени года» были написаны в формате «вокальных концертов», но их популярность стремительно возросла благодаря инструментальным версиям? Также стоит отметить, что Вивальди, помимо композиторской деятельности, был священником и даже преподавал музыку в школе для девочек в Венеции.

Не упустите возможность прикоснуться к великой классике и погрузиться в мир барочной музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
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