Шедевры барокко на саксофонах при свечах. Концерт в старинной церкви

Уникальные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на неповторимые концерты в Шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном шедевре Санкт-Петербурга. Эта церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Уникальная акустика и атмосфера этого места создадут незабываемую обстановку для истинных ценителей музыки.

Волшебство музыкальных шедевров

В программе концерта вы услышите удивительное сочетание классических произведений разных эпох. Музыка барокко встречается с шедеврами XX века, создавая восхитительное звучание. Подготовьтесь к множеству сюрпризов и ярким музыкальным интерпретациям, которые подарят вам саксофонисты-виртуозы из квартета «Без названия».

Музыкальные исполнители и программа

В концерте примут участие:

Валерий Флегонтов — саксофон сопрано

Арсений Алексеев — саксофон альт

Леонид Кильбахтин — саксофон тенор

Такмаков Семен — саксофон баритон

Вы сможете насладиться произведениями таких композиторов, как Бах, Скарлатти, Вивальди, Педро Иттюральде и других.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут, без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!