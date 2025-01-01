Шедевры барокко на саксофонах при свечах. Концерт в старинной церкви

Команда IMAYC приглашает вас на неповторимые концерты в Шведской церкви Святой Екатерины — архитектурном шедевре Санкт-Петербурга. Эта церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Уникальная акустика и атмосфера этого места создадут незабываемую обстановку для истинных ценителей музыки.
В программе концерта вы услышите удивительное сочетание классических произведений разных эпох. Музыка барокко встречается с шедеврами XX века, создавая восхитительное звучание. Подготовьтесь к множеству сюрпризов и ярким музыкальным интерпретациям, которые подарят вам саксофонисты-виртуозы из квартета «Без названия».
В концерте примут участие:
Вы сможете насладиться произведениями таких композиторов, как Бах, Скарлатти, Вивальди, Педро Иттюральде и других.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут, без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!