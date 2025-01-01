Шедевры барокко на саксофонах при свечах. Концерт в особняке

Музыкальные шедевры в исполнении квартета саксофонов

В этот вечер вы услышите россыпь музыкальных шедевров в необычном звучании ансамбля классических саксофонов. Уникальная программа соединит музыку эпохи барокко с лучшими образцами XX века и подарит зрителям незабываемые впечатления.

Исполнители и программа

На сцене выступит квартет саксофонов «Без названия» из Санкт-Петербургской консерватории. Это настоящий коллектив виртуозов, который продемонстрирует высочайший исполнительский класс и настоящую артистическую страсть.

Валерий Флегонтов — саксофон сопрано

Арсений Алексеев — саксофон альт

Леонид Кильбахтин — саксофон тенор

Такмаков Семен — саксофон баритон

В программе вы услышите произведения таких мастеров, как Бах, Скарлатти, Вивальди и Педро Иттюральде. Это шанс увидеть, как прекрасно звучат классические мелодии в современном исполнении.

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Это мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки в мастерском исполнении саксофонистов. Мы уверены, что этот вечер станет ярким событием в вашей культурной программе!