Шедевры барокко на саксофонах при свечах. Концерт в особняке

В этот вечер вы услышите россыпь музыкальных шедевров в необычном звучании ансамбля классических саксофонов. Уникальная программа соединит музыку эпохи барокко с лучшими образцами XX века и подарит зрителям незабываемые впечатления.
На сцене выступит квартет саксофонов «Без названия» из Санкт-Петербургской консерватории. Это настоящий коллектив виртуозов, который продемонстрирует высочайший исполнительский класс и настоящую артистическую страсть.
В программе вы услышите произведения таких мастеров, как Бах, Скарлатти, Вивальди и Педро Иттюральде. Это шанс увидеть, как прекрасно звучат классические мелодии в современном исполнении.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Это мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться волшебством музыки в мастерском исполнении саксофонистов. Мы уверены, что этот вечер станет ярким событием в вашей культурной программе!