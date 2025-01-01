Шедевры барокко и романтизма. О вечной любви и покое души: Бах, Моцарт, Перголези, Мендельсон, Брамс

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка трех столетий и трех традиций — лютеранской, католической и романтической — объединится в одном восхитительном зрелище. Вы услышите светлый хорал И. С. Баха «Schmücke dich, o liebe Seele», проникновенные строки И. Брамса «Denn es gehet dem Menschen» и мистический дуэт из «Stabat Mater» Дж. Б. Перголези. Каждый произведение затрагивает темы духовной любви, смирения и надежды.
Вокальный блок программы дополнят органные пьесы Ф. Мендельсона и И. Брамса, исполненные архитектурной цельностью и глубиной. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки.
Концерт исполнит трио лауреатов международных конкурсов: Цырена Болотова (меццо-сопрано), Мария Ладыгина (сопрано) и Ирина Красная (орган). Длительность концерта составит 80 минут без антракта.
Звучание органа и голосов будет представлено в уникальных интерьерах англиканского собора. Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.
Программа может быть изменена. Ждем вас на этом незабываемом вечере!