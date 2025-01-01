Меню
Шедевры барокко и романтизма. О вечной любви и покое души: Бах, Моцарт, Перголези, Мендельсон, Брамс
Шедевры барокко и романтизма. О вечной любви и покое души: Бах, Моцарт, Перголези, Мендельсон, Брамс

Шедевры барокко и романтизма. О вечной любви и покое души: Бах, Моцарт, Перголези, Мендельсон, Брамс

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Камерная программа для органа, сопрано и меццо-сопрано

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка трех столетий и трех традиций — лютеранской, католической и романтической — объединится в одном восхитительном зрелище. Вы услышите светлый хорал И. С. Баха «Schmücke dich, o liebe Seele», проникновенные строки И. Брамса «Denn es gehet dem Menschen» и мистический дуэт из «Stabat Mater» Дж. Б. Перголези. Каждый произведение затрагивает темы духовной любви, смирения и надежды.

Вокальный блок программы дополнят органные пьесы Ф. Мендельсона и И. Брамса, исполненные архитектурной цельностью и глубиной. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программные произведения

  • И. С. Бах:
    • Хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele», BWV 654
    • Магнификат BWV 243: «Et exultavit» и «Quia respexit»
    • Охотничья кантата BWV 208. Ария Палес «Schafe können sicher weiden»
  • В. А. Моцарт:
    • Опера «Милосердия Тита». Ария Секста «Deh, per questo instants solo»
  • Ф. Мендельсон:
    • Соната для органа №4 си-бемоль мажор, op. 65/4
    • Псалом 42 «Как лань желает к потокам воды», Op. 42
    • Ария «Meine Seele dürstet nach Gott»
  • И. Брамс:
    • Четыре песни, Op. 96/2: «Wir wandelten»
    • «Четыре напева», Op. 43/1: «Von ewige Liebe»
    • «Четыре строгих напева», Op. 121/1: «Denn es gehet dem Menschen»
    • Одиннадцать хоральных прелюдий для органа, Op. 122/8: «Es ist ein Ros’ entsprungen»
    • «Четыре строгих напева», Op. 121/4: «Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete»
  • Д. Б. Перголези:
    • Stabat Mater. Дуэт «Inflammatus et accensus»

Исполнители и продолжительность

Концерт исполнит трио лауреатов международных конкурсов: Цырена Болотова (меццо-сопрано), Мария Ладыгина (сопрано) и Ирина Красная (орган). Длительность концерта составит 80 минут без антракта.

Место проведения

Звучание органа и голосов будет представлено в уникальных интерьерах англиканского собора. Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.

Программа может быть изменена. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

11 октября
11 октября

Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8

20:00
20:00 от 1000 ₽

