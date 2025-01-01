Шедевры барокко и романтизма. О вечной любви и покое души: Бах, Моцарт, Перголези, Мендельсон, Брамс

Камерная программа для органа, сопрано и меццо-сопрано

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка трех столетий и трех традиций — лютеранской, католической и романтической — объединится в одном восхитительном зрелище. Вы услышите светлый хорал И. С. Баха «Schmücke dich, o liebe Seele», проникновенные строки И. Брамса «Denn es gehet dem Menschen» и мистический дуэт из «Stabat Mater» Дж. Б. Перголези. Каждый произведение затрагивает темы духовной любви, смирения и надежды.

Вокальный блок программы дополнят органные пьесы Ф. Мендельсона и И. Брамса, исполненные архитектурной цельностью и глубиной. Этот вечер станет настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программные произведения

И. С. Бах: Хоральная прелюдия «Schmücke dich, o liebe Seele», BWV 654 Магнификат BWV 243: «Et exultavit» и «Quia respexit» Охотничья кантата BWV 208. Ария Палес «Schafe können sicher weiden»

В. А. Моцарт: Опера «Милосердия Тита». Ария Секста «Deh, per questo instants solo»

Ф. Мендельсон: Соната для органа №4 си-бемоль мажор, op. 65/4 Псалом 42 «Как лань желает к потокам воды», Op. 42 Ария «Meine Seele dürstet nach Gott»

И. Брамс: Четыре песни, Op. 96/2: «Wir wandelten» «Четыре напева», Op. 43/1: «Von ewige Liebe» «Четыре строгих напева», Op. 121/1: «Denn es gehet dem Menschen» Одиннадцать хоральных прелюдий для органа, Op. 122/8: «Es ist ein Ros’ entsprungen» «Четыре строгих напева», Op. 121/4: «Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete»

Д. Б. Перголези: Stabat Mater. Дуэт «Inflammatus et accensus»



Исполнители и продолжительность

Концерт исполнит трио лауреатов международных конкурсов: Цырена Болотова (меццо-сопрано), Мария Ладыгина (сопрано) и Ирина Красная (орган). Длительность концерта составит 80 минут без антракта.

Место проведения

Звучание органа и голосов будет представлено в уникальных интерьерах англиканского собора. Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.

Программа может быть изменена. Ждем вас на этом незабываемом вечере!