Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Шедевры барокко. Арии из опер
Билеты от 800₽
Киноафиша Шедевры барокко. Арии из опер

Шедевры барокко. Арии из опер

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальная программа «Ave Maria» в Соборной палате

7 ноября приглашаем наших зрителей в прекрасный зал Соборной палаты, чтобы насладиться уникальной программой «Ave Maria». Эта программа соткана из ярких музыкальных жемчужин, которые редко исполняются перед зрителями.

На концерте прозвучат шедевры выдающихся классиков, возвышенная и необыкновенно светлая музыка, проникающая до глубины души. Исполнили их виртуозный органист и обладательница чарующего сопрано. На сцену выйдут:

  • Заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия (орган)
  • Заслуженная артистка Республики Абхазия Кристина Эшба (сопрано)

Уникальный инструмент

В концерте прозвучит электронный орган Content Celeste 340 — инструмент, который полностью воспроизводит звучание классического органа и произведений великих мастеров, отдавая дань ушедшей эпохе.

Исполнители

Лука Гаделия — органист-виртуоз и заслуженный артист Абхазии. Он является выпускником РАМ им. Гнесиных и аспирантуры Московской консерватории. Гаделия принимал участие в мастер-классах ведущих органистов со всего мира и стажировался в Летней органной академии в Харлеме (Нидерланды). Лауреат международных конкурсов, много концертирует в России и за рубежом. С 2006 года он является солистом-органистом Государственного концертного зала Патриаршего собора в Пицунде.

Кристина Эшба — обладательница феноменального колоратурного сопрано и выпускница РАМ имени Гнесиных. Она — солистка Абхазской государственной филармонии и лауреат Всероссийских и международных конкурсов, включая «Серебряный голос» и «Надежда романсиады». В 2014 году Кристина дебютировала в Большом театре на концерте-закрытии Первого международного музыкального фестиваля «Барокко. Путешествие в Италию». Она с успехом выступает в России и за рубежом, в лучших концертных залах Москвы, Барселоны, Рима и Оксфорда.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 2 отделения по 40 минут. Возрастная категория: 6+

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика».

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Шедевры барокко. Арии из опер Шедевры барокко. Арии из опер Шедевры барокко. Арии из опер

В ближайшие дни

Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет
12+
Танцевальный Живая музыка
Щелкунчик, Лебединое озеро, Дон Кихот. Новогодний Гала-Балет
18 сентября в 19:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 900 ₽
MurR Mur Fest 2
16+
Рок Панк
MurR Mur Fest 2
11 мая в 18:00 Live Stars
от 500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
28 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше