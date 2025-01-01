Шедевры барокко. Арии из опер

Уникальная программа «Ave Maria» в Соборной палате

7 ноября приглашаем наших зрителей в прекрасный зал Соборной палаты, чтобы насладиться уникальной программой «Ave Maria». Эта программа соткана из ярких музыкальных жемчужин, которые редко исполняются перед зрителями.

На концерте прозвучат шедевры выдающихся классиков, возвышенная и необыкновенно светлая музыка, проникающая до глубины души. Исполнили их виртуозный органист и обладательница чарующего сопрано. На сцену выйдут:

Заслуженный артист Республики Абхазия Лука Гаделия (орган)

Заслуженная артистка Республики Абхазия Кристина Эшба (сопрано)

Уникальный инструмент

В концерте прозвучит электронный орган Content Celeste 340 — инструмент, который полностью воспроизводит звучание классического органа и произведений великих мастеров, отдавая дань ушедшей эпохе.

Исполнители

Лука Гаделия — органист-виртуоз и заслуженный артист Абхазии. Он является выпускником РАМ им. Гнесиных и аспирантуры Московской консерватории. Гаделия принимал участие в мастер-классах ведущих органистов со всего мира и стажировался в Летней органной академии в Харлеме (Нидерланды). Лауреат международных конкурсов, много концертирует в России и за рубежом. С 2006 года он является солистом-органистом Государственного концертного зала Патриаршего собора в Пицунде.

Кристина Эшба — обладательница феноменального колоратурного сопрано и выпускница РАМ имени Гнесиных. Она — солистка Абхазской государственной филармонии и лауреат Всероссийских и международных конкурсов, включая «Серебряный голос» и «Надежда романсиады». В 2014 году Кристина дебютировала в Большом театре на концерте-закрытии Первого международного музыкального фестиваля «Барокко. Путешествие в Италию». Она с успехом выступает в России и за рубежом, в лучших концертных залах Москвы, Барселоны, Рима и Оксфорда.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 2 отделения по 40 минут. Возрастная категория: 6+

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика».