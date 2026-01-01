Спектакль Шедеврик

Шедеврик
О спектакле

Новый танец «Шедеврик» на Новой сцене Александринки — это уникальный пластический спектакль, созданный хореографом Ирины Кононовой. История, рассказанная в этом спектакле, глубоко затрагивает тему искусства и его связи с человеческими эмоциями.

В спектакле участвуют талантливые артисты:

  • Эдуард Козловский
  • Анна Козловская
  • Елизавета Левченко
  • Екатерина Букоткина
  • Ева Жабунец
  • Ирина Кононова

Художником по костюмам выступила Анна Козловская, что добавляет визуальную элегантность к созданной атмосфере.

Сюжет

В спектакле исследуется, как произведения искусства могут «оживать». Главная героиня — женщина, работающая в провинциальном музее — связана с картинами настолько, что начинает их чувствовать и понимать. Именно она становится тем связующим звеном, которое позволяет творению искусства выйти за рамки традиционного восприятия.

Значение спектакля

«Шедеврик» показывает, что искусство не обязано оставаться недоступным и таинственным. Оно может быть человечным, смешным и живым. Спектакль приглашает зрителей открыть двери к новым взглядам на живопись и её интерпретации, позволяя нам задать себе вопрос: что происходит, когда картины обретают голос?

Посетив этот спектакль, вы не только насладитесь танцем, но и увидите искусство с другой стороны, где каждое произведение может рассказать свою историю, убрав преграды между зрителем и творением.

Март
17 марта вторник
20:00
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
от 1500 ₽

Фотографии

