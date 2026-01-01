Спектакль Шайтан. Егет. Кыз / Шайтан. Он. Она

Шайтан. Егет. Кыз / Шайтан. Он. Она
Постановка
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева 12+
Продолжительность 60 минут
Возраст 12+

О спектакле

Татарская народная сказка о шайтане: спектакль театра имени Габдуллы Кариева

Театр имени Габдуллы Кариева подготовил уникальную постановку по мотивам татарской народной сказки о шайтане и его дочери, где разворачивается поистине захватывающая история о любви, способной побороть зло.

Режиссёр Булат Гатауллин представляет современное прочтение древних мифологических сюжетов, превращая традиционную сказку в хоррор. Спектакль наполнен этнографическими материалами и специально написанной музыкой, что создает необычайно атмосферное представление.

Постановка привлечет внимание зрителей всех возрастов: от детей до их родителей. Бабушки и дедушки, увидевшие спектакль, смогут поделиться своими воспоминаниями о страшных историях из детства, тем самым поддерживая старые традиции и передавая их новым поколениям.

Обещаем, что будет страшно интересно!

 

Июнь
6 июня суббота
13:00
ТЮЗ имени Габдуллы Кариева Казань, Петербургская, 55Б
от 300 ₽

