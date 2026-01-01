Эмоциональные ритмы от группы «ШАРЫ»

Не пропустите уникальный концерт группы «ШАРЫ» из Барнаула – единственной в мире «эмо-кабаре-поп-панк» группы. Этот музыкальный коллектив уже завоевал сердца зрителей благодаря своему оригинальному стилю, объединяющему элементы эмо, кабаре, попа и панка.

На концерте гости смогут насладиться впечатляющей смесью различных жанров и получить заряд положительной энергии. Музыка «ШАРЫ» отличается не только музыкальной глубиной, но и текстами, которые затрагивают важные темы, близкие каждому из нас.

Приходите услышать их оригинальные композиции и атмосферу, которая дарит возможность подключиться к музыкальному диалогу. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!