Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
ШАРЫ
Билеты от 1500₽
Киноафиша ШАРЫ

ШАРЫ

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте

Эмоциональные ритмы от группы «ШАРЫ»

Не пропустите уникальный концерт группы «ШАРЫ» из Барнаула – единственной в мире «эмо-кабаре-поп-панк» группы. Этот музыкальный коллектив уже завоевал сердца зрителей благодаря своему оригинальному стилю, объединяющему элементы эмо, кабаре, попа и панка.

На концерте гости смогут насладиться впечатляющей смесью различных жанров и получить заряд положительной энергии. Музыка «ШАРЫ» отличается не только музыкальной глубиной, но и текстами, которые затрагивают важные темы, близкие каждому из нас.

Приходите услышать их оригинальные композиции и атмосферу, которая дарит возможность подключиться к музыкальному диалогу. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт ШАРЫ

Помощь с билетами
Май
7 мая четверг
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели
18+
Юмор
Главный концерт недели
16 марта в 20:00 O'Donoghue's
от 1096 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
26 марта в 20:00 Монтероссо
от 1100 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
8 марта в 16:00 Руки вверх!
от 1990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше