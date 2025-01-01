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Шариф
Билеты от 3500₽
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Шариф

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Концерт Шарифа Умханова в баре «Петтер»

Популярный певец Шариф Умханов готов порадовать своих поклонников новым концертом в уютном баре «Петтер». Это заведение стало настоящей находкой для ценителей качественной музыки и хорошей гастрономии.

Камерная атмосфера для настоящих ценителей

Камерная атмосфера бара «Петтер» идеально подходит для того, чтобы погрузиться в мир музыки Шарифа Умханова. Приятное оформление зала создаёт атмосферу уюта, а внимательный персонал обеспечит комфорт для всех гостей.

Гастрономические удовольствия

На концерте вас ждут не только музыкальные впечатления, но и гастрономия от шеф-повара. Лучшие вина и изысканные блюда позволят насладиться вечером в полной мере.

Не упустите возможность!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты на концерт уже в продаже. Приобрести их можно прямо сейчас на сайте бара «Петтер».

Не пропустите шанс стать частью этого музыкального события! До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:00 от 3500 ₽

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