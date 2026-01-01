Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шарапов Шоу
Киноафиша Шарапов Шоу

Шарапов Шоу

12+
Возраст 12+

О концерте

Юмористическое шоу Рамиля Шарапова во Дворце молодежи

ГДК Стерлитамак приглашает на зажигательное юмористическое шоу от популярного артиста Рамиля Шарапова! В программе вас ждут постановочные сценки, стэмы, пародии и динамичные хореографические номера, каждое из которых выполнено в уникальном стиле сатиры и юмора Рамиля.

Специальный гость шоу — Шарапжан, обладающий тысячами фолловеров в социальных сетях. Его присутствие добавит особую атмосферу на сцене, что станет приятным сюрпризом для аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого дающего заряд позитивной энергии шоу! Концертная программа обещает море позитива, юмора и незабываемых эмоций. На вас ждут как оригинальные выступления, так и популярные песни артиста, мгновение веселья и море смеха.

Приходите и ощутите атмосферу умопомрачительного веселья этой весны!

Купить билет на концерт Шарапов Шоу

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
1 апреля среда
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 700 ₽

В ближайшие дни

Hofmannita
16+
Поп
Hofmannita
16 мая в 20:00 Dom Печати
Билеты
Амирчик
6+
Поп
Амирчик
20 апреля в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1500 ₽
Владимир Ждамиров
18+
Шансон
Владимир Ждамиров
22 марта в 19:00 Максимилианс
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше