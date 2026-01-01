Шарапов Шоу

Юмористическое шоу Рамиля Шарапова во Дворце молодежи

ГДК Стерлитамак приглашает на зажигательное юмористическое шоу от популярного артиста Рамиля Шарапова! В программе вас ждут постановочные сценки, стэмы, пародии и динамичные хореографические номера, каждое из которых выполнено в уникальном стиле сатиры и юмора Рамиля.

Специальный гость шоу — Шарапжан, обладающий тысячами фолловеров в социальных сетях. Его присутствие добавит особую атмосферу на сцене, что станет приятным сюрпризом для аудитории.

Не упустите возможность стать частью этого дающего заряд позитивной энергии шоу! Концертная программа обещает море позитива, юмора и незабываемых эмоций. На вас ждут как оригинальные выступления, так и популярные песни артиста, мгновение веселья и море смеха.

Приходите и ощутите атмосферу умопомрачительного веселья этой весны!