Шансон парад
6+
Продолжительность 140 минут
Возраст 6+

О концерте

Шансон парад: музыкальный праздник для истинных ценителей жанра

Приглашаем вас на уникальное шоу «Шансон Парад» — праздник народной и патриотической музыки, где вы сможете насладиться шедеврами жанра в исполнении талантливых исполнителей.

Участники концерта

На сцене вас ждут:

  • Группа «Попутчик» — их шикарные ремиксы лучших песен Михаила Круга создадут неповторимую атмосферу.
  • Афина — популярная певица, известная своими хитами от радио «Шансон». Она обязательно порадует зрителей!
  • Ирина Шведова — финалистка программы «Суперстар битва сезонов» на телеканале «НТВ», представит новые, завораживающие хиты.
  • Владимир Черняков и Ева Амурова — эти исполнители удивят зрителей не только новыми композициями, но и проверенными хитами.
  • Анатолий Полотно и Федя Карманов — добавят в программу классические произведения шансона, знакомые многим.

Кроме того, зрителей ждет множество других интересных и увлекательных музыкальных сюжетов. Не упустите возможность стать частью этого традиционного праздника!

Ждем вас на концерте «Шансон Парад» — месте встречи настоящих любителей шансона!

Сентябрь
11 сентября пятница
20:00
Фестивальный Сочи, Орджоникидзе, 5
от 2000 ₽

