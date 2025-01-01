Приглашаем вас на незабываемое мероприятие — концерт «Шансон на корабле», который пройдет на самом большом прогулочном теплоходе России. Это уникальное сочетание живой музыки и великолепных видов столицы подарит вам настоящее удовольствие.
На сцене теплохода вас ждут самые известные песни мирового и российского шансона. Профессиональный звук, как в концертном зале, сделает ваше прослушивание максимально комфортным и запоминающимся.
Красивые виды Москвы и Москвы-реки, романтическая луна и вечернее небо создают неповторимую атмосферу. Это идеальное место для романтического вечера или встречи с друзьями.
Теплоход предлагает своим гостям две палубы: закрытую, где проходит концерт, и смотровую открытую палубу, где можно сделать красивые фотографии и насладиться пейзажами. Зрители располагаются за столиками, а для вашего удобства работает бар и кухня с обслуживанием.
Время продолжительности концерта составляет полтора часа, а общее время мероприятия — 3 часа 15 минут. Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки и живописных видов!