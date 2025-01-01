Концерт «Шансон на корабле». Путешествие по Москве-реке

Приглашаем вас на незабываемое мероприятие — концерт «Шансон на корабле», который пройдет на самом большом прогулочном теплоходе России. Это уникальное сочетание живой музыки и великолепных видов столицы подарит вам настоящее удовольствие.

Музыка, которая трогает сердце

На сцене теплохода вас ждут самые известные песни мирового и российского шансона. Профессиональный звук, как в концертном зале, сделает ваше прослушивание максимально комфортным и запоминающимся.

Романтика вечера

Красивые виды Москвы и Москвы-реки, романтическая луна и вечернее небо создают неповторимую атмосферу. Это идеальное место для романтического вечера или встречи с друзьями.

Удобства на борту

Теплоход предлагает своим гостям две палубы: закрытую, где проходит концерт, и смотровую открытую палубу, где можно сделать красивые фотографии и насладиться пейзажами. Зрители располагаются за столиками, а для вашего удобства работает бар и кухня с обслуживанием.

Расписание мероприятия

Сбор зрителей: 18:15 - 18:45

Посадка зрителей на теплоход: 18:30 - 18:55

Отплытие теплохода: 19:00

Прибытие теплохода на Северный речной вокзал, причал N1: 22:15

Время продолжительности концерта составляет полтора часа, а общее время мероприятия — 3 часа 15 минут. Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки и живописных видов!