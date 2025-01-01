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Шансон на корабле
Билеты от 1500₽
Киноафиша Шансон на корабле

Шансон на корабле

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт «Шансон на корабле». Путешествие по Москве-реке

Приглашаем вас на незабываемое мероприятие — концерт «Шансон на корабле», который пройдет на самом большом прогулочном теплоходе России. Это уникальное сочетание живой музыки и великолепных видов столицы подарит вам настоящее удовольствие.

Музыка, которая трогает сердце

На сцене теплохода вас ждут самые известные песни мирового и российского шансона. Профессиональный звук, как в концертном зале, сделает ваше прослушивание максимально комфортным и запоминающимся.

Романтика вечера

Красивые виды Москвы и Москвы-реки, романтическая луна и вечернее небо создают неповторимую атмосферу. Это идеальное место для романтического вечера или встречи с друзьями.

Удобства на борту

Теплоход предлагает своим гостям две палубы: закрытую, где проходит концерт, и смотровую открытую палубу, где можно сделать красивые фотографии и насладиться пейзажами. Зрители располагаются за столиками, а для вашего удобства работает бар и кухня с обслуживанием.

Расписание мероприятия

  • Сбор зрителей: 18:15 - 18:45
  • Посадка зрителей на теплоход: 18:30 - 18:55
  • Отплытие теплохода: 19:00
  • Прибытие теплохода на Северный речной вокзал, причал N1: 22:15

Время продолжительности концерта составляет полтора часа, а общее время мероприятия — 3 часа 15 минут. Не упустите возможность провести вечер в компании любимой музыки и живописных видов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
9 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 1500 ₽
16 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
30 августа
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
3 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 3000 ₽
13 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽
27 сентября
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 2000 ₽

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