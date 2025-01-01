Меню
Шаншар
Киноафиша Шаншар

Шаншар

О концерте

Смех до слез с театром «Шаншар»

Приготовьтесь к незабываемому вечеру искрометного юмора и отличного настроения! Неподражаемый театр «Шаншар» приглашает всех ценителей острой сатиры на свои большие концерты, которые проходят на главных сценах страны.

Программа вечера

Вас ждет программа, полная злободневных шуток, ярких сценок и жизненных монологов, которые заставят вас смеяться до слез. Каждый концерт театра — это настоящий праздник смеха, который надолго заряжает позитивной энергией.

Специальные гости

Выступления театра часто украшают специальные гости — звезды казахстанской эстрады, что делает каждый вечер поистине уникальным. Не упустите возможность насладиться настоящим мастерством сатиры и юмора!

Купить билет на концерт Шаншар

Декабрь
22 декабря понедельник
16:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

