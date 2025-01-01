Меню
Шампанское с валерьянкой
Билеты от 1800₽
Киноафиша Шампанское с валерьянкой

Спектакль Шампанское с валерьянкой

18+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

«Шампанское с валерьянкой»: спектакль о жизни, смерти и сложных человеческих отношениях по пьесе Славомира Мрожека

В основе спектакля лежит пьеса известного польского драматурга Славомира Мрожека «Вдовы», которая считается классикой современной драматургии.

Тема и содержание

Спектакль затрагивает важные вопросы: что важнее — красота или уродство? Как люди справляются с потерями и страхами? Актеры и зрители вместе погружаются в размышления о ценностях и приоритетах, что делает каждое представление уникальным и интерактивным.

Что ожидать?

Мы приглашаем вас на эту увлекательную постановку, чтобы вместе найти ответы на вечные вопросы о жизни и человеческих чувствах. Убедитесь, что вы не пропустите возможность стать частью этого яркого театрального события!

Дополнительная информация

Спектакль будет проходить в уютном театре, где каждый зритель сможет насладиться атмосферой близости и вовлеченности. Не забудьте приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено!

Ждем вас на «Шампанском с валерьянкой» — спектакле, который заставит вас задуматься и почувствовать!

Режиссер
Антон Ромм
В ролях
Елизавета Тюменцева
Екатерина Дулова
Григорий Иванов
Анастасия Артемьева
Анастасия Шевченко

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1800 ₽

