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Shaman
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Shaman

Автор патриотических хитов 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашаем вас на невероятное музыкальное путешествие с одним из самых ярких представителей современной поп-сцены - SHAMAN!

SHAMAN - это не просто артист, это настоящий феномен с уникальным голосом и потрясающими авторскими песнями. Его композиции "Я русский", "Встанем", "Ты моя", "Мой бой", "Исповедь", "Моя Россия", "Мы", "Мёд" и многие другие, знакомы каждому, кто следит за музыкальными трендами.

За свою карьеру SHAMAN завоевал не только любовь российской публики, но и мировое признание. Его клипы набирают сотни миллионов просмотров, а песни занимают верхние строчки музыкальных чартов. Ролик "Я русский" даже вошел в глобальный хит-парад YouTube "100 лучших клипов мира"!

Прошлый год для SHAMANа стал годом триумфальных выступлений - он презентовал новую программу "Я русский" на самых престижных площадках: от БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге до Государственных Кремлевских дворцов в Москве. А в ноябре 2023 года, в День народного единства, его выступления одновременно транслировали три ведущих ТВ-канала страны!

Мы рады сообщить, что SHAMAN готовится к новому масштабному туру по России, включая города Новороссии. Более сотни концертов, включая стадионное шоу на "Газпром Арене", ожидают поклонников его творчества!

Присоединяйтесь к тем, кто уже оценил мощь и магию SHAMANа на сцене! Билеты в продаже уже сейчас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 марта
Ледовый дворец Санкт-Петербург, просп. Пятилеток, 1
19:00 от 2000 ₽
Пермь, 13 марта
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 15 марта
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 2500 ₽
Челябинск, 16 марта
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2500 ₽
Нижний Новгород, 27 марта
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 3000 ₽
Казань, 29 марта
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
19:00 от 2500 ₽

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17 сентября 2024 06:55
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