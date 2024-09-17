Приглашаем вас на невероятное музыкальное путешествие с одним из самых ярких представителей современной поп-сцены - SHAMAN!

SHAMAN - это не просто артист, это настоящий феномен с уникальным голосом и потрясающими авторскими песнями. Его композиции "Я русский", "Встанем", "Ты моя", "Мой бой", "Исповедь", "Моя Россия", "Мы", "Мёд" и многие другие, знакомы каждому, кто следит за музыкальными трендами.

За свою карьеру SHAMAN завоевал не только любовь российской публики, но и мировое признание. Его клипы набирают сотни миллионов просмотров, а песни занимают верхние строчки музыкальных чартов. Ролик "Я русский" даже вошел в глобальный хит-парад YouTube "100 лучших клипов мира"!

Прошлый год для SHAMANа стал годом триумфальных выступлений - он презентовал новую программу "Я русский" на самых престижных площадках: от БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге до Государственных Кремлевских дворцов в Москве. А в ноябре 2023 года, в День народного единства, его выступления одновременно транслировали три ведущих ТВ-канала страны!

Мы рады сообщить, что SHAMAN готовится к новому масштабному туру по России, включая города Новороссии. Более сотни концертов, включая стадионное шоу на "Газпром Арене", ожидают поклонников его творчества!

Присоединяйтесь к тем, кто уже оценил мощь и магию SHAMANа на сцене! Билеты в продаже уже сейчас!