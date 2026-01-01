Премьера музыкально-драматического спектакля о легендарном Федоре Шаляпине

«Шаляпин в роли Шаляпина» — новый музыкально-драматический спектакль, посвященный жизни и творчеству великого артиста Федора Шаляпина. Спектакль представляет собой глубокое размышление о судьбе и наследии одного из самых ярких и самобытных деятелей русской культуры. Основанный на дневниках, письмах и воспоминаниях Шаляпина, он рассказывает о становлении личности и о поисках «истинного себя».

О Шаляпине и его эпохе

Спектакль не только о Шаляпине, но и о каждом из нас. Это взгляд на самих себя через призму его биографии и творчества. Ставя в центр рассказа великого певца, постановка затрагивает философские вопросы о предначертанности судьбы и преодолении жизненных препятствий. Шаляпин является примером того, как человек, взявшийся играть «не свою роль», смог сделать её своей.

Это история о поиске своего пути, о становлении личности и о том, как актерское ремесло выходит за пределы театра, влияя на жизнь в целом. Спектакль ставит вопросы о сущности актерства — как в искусстве, так и в реальной жизни.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик : Александра Мамкаева

: Александра Мамкаева Автор сценической композиции : Виктор Бугаков

: Виктор Бугаков Сценография : Стас Лопаткин, Павел Игнатьев

: Стас Лопаткин, Павел Игнатьев Костюмы : Стас Лопаткин

: Стас Лопаткин Звуковой дизайн : Артур Зобнин

: Артур Зобнин Кавер-версии : Тина Тарусина

: Тина Тарусина Хореография : Александр Челидзе

: Александр Челидзе Видео : Мария Фоменко

: Мария Фоменко Графический дизайн : Ксения Люстикова

: Ксения Люстикова Продюсер и автор идеи: Дмитрий Мильков

Исполнение

Музыкально-театральная группа «Сестра Петра» представляет этот уникальный проект, который соединяет музыку, драму и философию, погружая зрителей в мир Шаляпина и его эпохи.

Не пропустите премьеру спектакля, который заставит вас по-новому взглянуть на мир искусства и жизни великого артиста.