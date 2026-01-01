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Шаляпин в роли Шаляпина
Киноафиша Шаляпин в роли Шаляпина

Спектакль Шаляпин в роли Шаляпина

16+
Режиссер Александра Мамкаева
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Премьера музыкально-драматического спектакля о легендарном Федоре Шаляпине

«Шаляпин в роли Шаляпина» — новый музыкально-драматический спектакль, посвященный жизни и творчеству великого артиста Федора Шаляпина. Спектакль представляет собой глубокое размышление о судьбе и наследии одного из самых ярких и самобытных деятелей русской культуры. Основанный на дневниках, письмах и воспоминаниях Шаляпина, он рассказывает о становлении личности и о поисках «истинного себя».

О Шаляпине и его эпохе

Спектакль не только о Шаляпине, но и о каждом из нас. Это взгляд на самих себя через призму его биографии и творчества. Ставя в центр рассказа великого певца, постановка затрагивает философские вопросы о предначертанности судьбы и преодолении жизненных препятствий. Шаляпин является примером того, как человек, взявшийся играть «не свою роль», смог сделать её своей.

Это история о поиске своего пути, о становлении личности и о том, как актерское ремесло выходит за пределы театра, влияя на жизнь в целом. Спектакль ставит вопросы о сущности актерства — как в искусстве, так и в реальной жизни.

Создатели спектакля

  • Режиссер-постановщик: Александра Мамкаева
  • Автор сценической композиции: Виктор Бугаков
  • Сценография: Стас Лопаткин, Павел Игнатьев
  • Костюмы: Стас Лопаткин
  • Звуковой дизайн: Артур Зобнин
  • Кавер-версии: Тина Тарусина
  • Хореография: Александр Челидзе
  • Видео: Мария Фоменко
  • Графический дизайн: Ксения Люстикова
  • Продюсер и автор идеи: Дмитрий Мильков

Исполнение

Музыкально-театральная группа «Сестра Петра» представляет этот уникальный проект, который соединяет музыку, драму и философию, погружая зрителей в мир Шаляпина и его эпохи.

Не пропустите премьеру спектакля, который заставит вас по-новому взглянуть на мир искусства и жизни великого артиста.

Фотографии

Шаляпин в роли Шаляпина Шаляпин в роли Шаляпина Шаляпин в роли Шаляпина
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