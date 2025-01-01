Спектакль Шаляпин и Горький

Два огромных человека: Шаляпин и Горький в Геликон-опере

13 сентября, в 19 часов, в зале «Стравинский» состоится постановка «Два огромных человека. Шаляпин и Горький» к юбилею заслуженного артиста Республики Татарстан Алексея Тихомирова.

Встреча титанов

Шаляпин и Горький. Две глыбы, два действительно огромных человека. Не просто гениальные творцы, но и, как сегодня принято говорить, лидеры общественного мнения. Их 30-летняя дружба уникальна: трудно найти в истории аналогичное сотрудничество столь великих личностей. Эта дружба начиналась со взаимного восхищения, однако пережила множество этапов и пришла к неожиданному финалу.

Драма на сцене

Кажется, такую захватывающую и жесткую драму не мог бы создать ни один драматург. Но именно жизнь подарила нам этот сюжет. Это редкий случай, когда реальность оказывается более яркой, чем любой художественный вымысел. Спектакль основан исключительно на интереснейших документальных материалах: письмах, статьях, автобиографиях.

В роли великих

Самым главным и сложным было найти артистов, способных великолепно воплотить своих героев. И нам действительно повезло. Шаляпиным стал один из лучших басов мира, солист Геликон-оперы, приглашенный артист Большого театра Алексей Тихомиров. А Горьким станет театральный и киноартист Максим Меденюк.

Творческая команда

Режиссером спектакля выступила лауреат конкурса «Нано-опера», главный режиссер Севастопольского театра оперы и балета Ляйсан Сафаргулова. Концертмейстером станет заслуженная артистка Татарстана Алсу Барышникова.

География успеха

Спектакль уже с огромным успехом прошел в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Теперь мы с нетерпением ждем встречи с Москвой – важнейшим городом в биографии наших героев.