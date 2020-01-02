Спектакль «Шахтёрская дочь» – о девушке двадцати двух лет от роду по имени Мария. В страшном пожарище битвы за Донецк в 2014 году у неё погибает отец, защищая свой родной город. Мария принимает решение занять его место на передовой, став снайпером. Это история о том, как война перемалывает людей, и насколько сложно не сломаться и остаться не зверем, а человеком. Зрители легко узнают любимый Донецк, который для создателей спектакля – это маленькая, но при этом бесконечная вселенная, дарящая любовь к людям и ожидание светлого мира, которого достоин каждый из нас. Режиссёр Максим Жданович: «Главным открытием в «Шахтёрской дочери», которое стало важной причиной моего желания сделать спектакль по мотивам этих стихов, стали слова автора Ани Ревякиной о том, что в её поэме 33 фрагмента, по количеству лет земной жизни Христа. Подвиг, совершаемый главной героиней Марией во имя отца, не только во имя ее отца, Николая, но и Отца с большой буквы — отца всех нас. Эта женщина способна на подвиг, который совершил Иисус Христос».