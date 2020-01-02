Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шахтерская дочь
Киноафиша Шахтерская дочь

Спектакль Шахтерская дочь

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Шахтёрская дочь» – о девушке двадцати двух лет от роду по имени Мария. В страшном пожарище битвы за Донецк в 2014 году у неё погибает отец, защищая свой родной город. Мария принимает решение занять его место на передовой, став снайпером. Это история о том, как война перемалывает людей, и насколько сложно не сломаться и остаться не зверем, а человеком. Зрители легко узнают любимый Донецк, который для создателей спектакля – это маленькая, но при этом бесконечная вселенная, дарящая любовь к людям и ожидание светлого мира, которого достоин каждый из нас. Режиссёр Максим Жданович: «Главным открытием в «Шахтёрской дочери», которое стало важной причиной моего желания сделать спектакль по мотивам этих стихов, стали слова автора Ани Ревякиной о том, что в её поэме 33 фрагмента, по количеству лет земной жизни Христа. Подвиг, совершаемый главной героиней Марией во имя отца, не только во имя ее отца, Николая, но и Отца с большой буквы — отца всех нас. Эта женщина способна на подвиг, который совершил Иисус Христос».

Режиссер
Максим Жданович
В ролях
Валерия Аршинова
Оксана Ясинская
Николай Гусейнов
Елена Горбань
Кристина Вовк
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше