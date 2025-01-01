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Шахерезада и волшебная лампа
Киноафиша Шахерезада и волшебная лампа

Спектакль Шахерезада и волшебная лампа

0+
Режиссер Андрей Пастушенко
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мировая премьера мюзикла для всей семьи

«Шахерезада и волшебная лампа» — это мировая премьера первого российского мюзикла, созданного в сотрудничестве человека и алгоритмов искусственного интеллекта. Этот проект обещает кардинально изменить представления о современном театре, внедряя новые технологические решения в индустрию развлечений.

Погружение в восточную сказку

Зрители окажутся в магической атмосфере: темноте арабской ночи, загадочной пещере, узких восточных улочках и роскошном дворце султана. Визуальное волшебство создается с помощью нейросетей, которые воплотили свои идеи в декорациях, костюмах и видеопроекциях.

Уникальная актерская сложность

В спектакле все артисты, включая кордебалет и актеров второго плана, будут петь вживую, даже во время динамичных танцев. Это unprecedented подход для петербургской сцены.

Предыстория в мультфильме

Перед началом мюзикла зрителей ждет 3-минутный мультфильм, созданный в 2D и 3D технологиях. Он погрузит их в атмосферу восточной сказки и расскажет предысторию, подготовив к увлекательному путешествию.

Искусство костюмов и музыки

Каждый костюм — произведение искусства, изготовленное из индийского хлопка, турецкого льна, парчи, жаккарда и шелкового атласа, расписанное вручную. Музыкальная палитра включает как синтетические, так и живые инструменты: от дудука до редких ближневосточных и индийских — пахавадж, дарбука, тонбак, ситар и другие.

Дополнительные радости для маленьких зрителей

Для юных гостей предусмотрены бесплатный восточный аквагрим, фотозона в арабском стиле и возможность попробовать заморские сладости перед спектаклем.

Творцы магии

  • Композитор: Антон Андреев
  • Художник-постановщик: Ислам Актемиров
  • Хореограф: Искандер Фахрутдинов
  • Художник по свету: Иван Никитин
  • Музыкальный руководитель: Виктория Касумова
  • Автор проекта и режиссер: Андрей Пастушенко

Более 80 профессионалов из разных областей искусства объединились для создания этой музыкальной сказки для всей семьи.

Не пропустите!

Приглашаем вас присоединиться к «Шахерезаде и волшебной лампе» — увлекательному путешествию в мир магии и фантазий, объединяющему творчество человека и волшебство искусственного интеллекта. Не упустите шанс стать частью этого уникального спектакля!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа Шахерезада и волшебная лампа

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