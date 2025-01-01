«Шагреневая кожа» по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака в Новошахтинском театре

Приглашаем вас на спектакль по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака, инсценированный О. Второвой. Это фантастическая драма расскажет о молодом студенте Рафаэле, который живет в нищете и пытается найти свое место в жизни.

Сюжет

Рафаэль — начинающий философ и писатель, находящийся на «краю жизненной пропасти». У него нет славы, репетиторство не спасает от бедности, а любовь кажется недостижимой. В этом состоянии он сталкивается с двумя женщинами, Феодорой и Полиной, каждая из которых олицетворяет разные пути. Феодора, подобная бездне, притягивает его, а Полина верит в судьбу и необходимость заслужить свое счастье через веру.

Контракт с судьбой

Сюжет принимает неожиданный поворот, когда Рафаэль находит Шагреневую кожу — таинственный артефакт, на котором написан контракт: «Обладая мной, ты будешь обладать всем. Но жизнь твоя будет принадлежать мне…» Это открывает перед ним новые возможности, но и новые опасности.

Команда постановки

Художник-постановщик: Ирина Михайлова

Ирина Михайлова Хореограф: Татьяна Климова

Татьяна Климова Художник по свету: Борис Михайлов

Борис Михайлов Видеограф: Виталий Маркин

Виталий Маркин Музыкальное оформление: Елена Кривенко

Постановка обещает быть захватывающей и заставит зрителей задуматься о том, что они готовы отдать ради своих желаний. Театр ждет вас на этой увлекательной истории!