Шагреневая кожа
Киноафиша Шагреневая кожа

Спектакль Шагреневая кожа

Постановка
Новошахтинский драматический театр 16+
Режиссер Оксана Второва
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Шагреневая кожа» по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака в Новошахтинском театре

Приглашаем вас на спектакль по мотивам одноименного романа Оноре де Бальзака, инсценированный О. Второвой. Это фантастическая драма расскажет о молодом студенте Рафаэле, который живет в нищете и пытается найти свое место в жизни.

Сюжет

Рафаэль — начинающий философ и писатель, находящийся на «краю жизненной пропасти». У него нет славы, репетиторство не спасает от бедности, а любовь кажется недостижимой. В этом состоянии он сталкивается с двумя женщинами, Феодорой и Полиной, каждая из которых олицетворяет разные пути. Феодора, подобная бездне, притягивает его, а Полина верит в судьбу и необходимость заслужить свое счастье через веру.

Контракт с судьбой

Сюжет принимает неожиданный поворот, когда Рафаэль находит Шагреневую кожу — таинственный артефакт, на котором написан контракт: «Обладая мной, ты будешь обладать всем. Но жизнь твоя будет принадлежать мне…» Это открывает перед ним новые возможности, но и новые опасности.

Команда постановки

  • Художник-постановщик: Ирина Михайлова
  • Хореограф: Татьяна Климова
  • Художник по свету: Борис Михайлов
  • Видеограф: Виталий Маркин
  • Музыкальное оформление: Елена Кривенко

Постановка обещает быть захватывающей и заставит зрителей задуматься о том, что они готовы отдать ради своих желаний. Театр ждет вас на этой увлекательной истории!

