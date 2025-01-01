Меню
Шаганэ. Тайна поэта
Спектакль Шаганэ. Тайна поэта

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» в Театре имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета приглашает зрителей на необычный спектакль, посвященный судьбе загадочной восточной красавицы Шаганэ, ставшей музой великого русского поэта Сергея Есенина. Это постановка обещает распахнуть завесу над её жизнью на фоне бурных 20-х годов.

История Шаганэ и Есенина

Спектакль исследует борьбу Шаганэ за право быть собой и её судьбоносную встречу с Есениным. Эти моменты делают театральную работу особенно значимой для понимания духа времени и поэзии Сергея Александровича.

Актёрский состав и режиссура

В роли Шаганэ зрители увидят талантливую актрису Тату Хачатрян, знакомую по работам в спектаклях «Оливер Твист», «Аладдин», «Доктор Рихтер» и «Мажор-3». Режиссёр Каро Балян, также известный как директор Ереванского международного Шекспировского театрального фестиваля, раскроет на сцене все тайны её жизни через яркие и запоминающиеся образы.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен не только поклонникам творчества Есенина, но и всем, кто увлекается историческими личностями и значимыми событиями прошлого. Это уникальная возможность увидеть, как искусство и история переплетаются в восприятии современного зрителя.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной театральной истории в Театре имени Ленсовета!

Режиссер
Каро Балян
В ролях
Тата Хачатрян

В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
19:30
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
от 3000 ₽

Фотографии

Шаганэ. Тайна поэта Шаганэ. Тайна поэта Шаганэ. Тайна поэта Шаганэ. Тайна поэта Шаганэ. Тайна поэта Шаганэ. Тайна поэта Шаганэ. Тайна поэта

