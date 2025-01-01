Меню
Шагал. Цвета любви
Киноафиша Шагал. Цвета любви

Спектакль Шагал. Цвета любви

12+
Режиссер Сергей Бызгу, Роман Агеев
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Дебютный спектакль театральных студентов о Марке Шагале

Приглашаем вас на дебютный спектакль студентов второго курса мастерской заслуженного артиста РФ Сергея Бызгу на большой сцене! Это спектакль-признание в любви, посвящённый творчеству и наследию великого художника Марка Шагала.

Путешествие в мир Шагала

Погружаясь в историю жизни и судьбы Шагала, зрители поднимаются и словно парят над Витебском, охватывая как настоящее, так и будущее. Эта история пронизана любовью, и особое место в жизни художника занимала Белла — его первая жена и вечная муза. Именно она вдохновляла Шагала на создание настоящего волшебства.

Универсальный холст эмоций

Реальное пространство исчезает, превращаясь в универсальный белый холст, готовый отобразить все чувства и эмоции. Этот холст принимает любой цвет и настроение, открывая место для чудес в этом удивительном мире.

Синтез театрального искусства

Спектакль выходит за рамки традиционного театра, находясь на стыке драмы и пластики. Он создаёт синтез, в котором одно неотделимо от другого. История великого мастера, его бесконечный полёт, невероятное везение, неповторимая любовь и сложная судьба рассказываются через призму восприятия современности. Иногда наивно, но неизменно трепетно.

Не пропустите это уникальное театральное событие, которое подарит вам возможность по-новому взглянуть на творчество Марка Шагала!

Октябрь
7 октября вторник
19:00
Учебный театр «На Моховой» Санкт-Петербург, Моховая, 35
от 800 ₽
8 октября среда
19:00
Учебный театр «На Моховой» Санкт-Петербург, Моховая, 35
от 800 ₽
9 октября четверг
19:00
Учебный театр «На Моховой» Санкт-Петербург, Моховая, 35
от 800 ₽

