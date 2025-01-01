Шаде трибьют

Неповторимый трибьют Шаде в Академ джаз клубе

Трибьют Шаде — уникальное событие для поклонников джаза и музыки группы Sade. В рамках этого концерта вы сможете насладиться множеством хитов, которые покорили сердца миллионов слушателей, таких как "Smooth Operator", "No Ordinary Love" и "By Your Side".

Исполнительница, которая заворожит

Главной звездой вечера станет Алина Владимирова — одна из самых ярких джазовых и соул-вокалисток Петербурга и Москвы. Ее выступления — это всегда синтез высокого профессионализма и эмоциональной глубины. Каждая песня превращается в живую историю, вызывая у зрителей широкий спектр чувств.

Группа "Soul Groove"

Алину Владимирову на сцене будет сопровождать группа "Soul Groove". Музыканты прекрасно знают, как создать атмосферу интимности и погружения в мир музыки, свойственный жанру джаз. Их совместные выступления наполнены энергией и креативностью, делая каждое шоу уникальным.

Почему стоит посетить?

Если вы цените качественную музыку и хотите насладиться вживую хитами, которые подарили нам многие поколения, не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера. Трибьют Шаде — это не только возможность вспомнить полюбившиеся композиции, но и насладиться мастерством талантливых исполнителей.