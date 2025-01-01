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Шаде трибьют
Билеты от 1500₽
Киноафиша Шаде трибьют

Шаде трибьют

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Трибьют Шаде в Академ джаз клубе

Уникальное событие для поклонников джаза и группы Sade состоится в Академ джаз клубе. На этом концерте прозвучат культовые хиты, такие как «Smooth Operator», «No Ordinary Love» и «By Your Side», а также многие другие полюбившиеся песни удивительной певицы Шаде.

Исполнители

Трибьют Шаде представит Алина Владимирова — одна из самых ярких джазовых и соул вокалисток Петербурга и Москвы. Ее группа «Soul Groove» дополнит атмосферу концерта, погрузив зрителей в мир музыкального волшебства.

Эмоциональная глубина исполнения

Каждый концерт Алины Владимировой — это синтез высокого профессионализма и эмоциональной глубины. В её интерпретации каждая песня становится живой историей, вызывающей глубокие чувства и воспоминания.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой джаза на трибьюте Шаде. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей качественной музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
19:00 от 1500 ₽

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