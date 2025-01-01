Шаде трибьют

Трибьют Шаде в Академ джаз клубе

Уникальное событие для поклонников джаза и группы Sade состоится в Академ джаз клубе. На этом концерте прозвучат культовые хиты, такие как «Smooth Operator», «No Ordinary Love» и «By Your Side», а также многие другие полюбившиеся песни удивительной певицы Шаде.

Исполнители

Трибьют Шаде представит Алина Владимирова — одна из самых ярких джазовых и соул вокалисток Петербурга и Москвы. Ее группа «Soul Groove» дополнит атмосферу концерта, погрузив зрителей в мир музыкального волшебства.

Эмоциональная глубина исполнения

Каждый концерт Алины Владимировой — это синтез высокого профессионализма и эмоциональной глубины. В её интерпретации каждая песня становится живой историей, вызывающей глубокие чувства и воспоминания.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой джаза на трибьюте Шаде. Это событие станет настоящим праздником для всех ценителей качественной музыки!