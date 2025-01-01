Спектакль Ша! Бум! Молекула!

Веселье, музыка, интерактив

Готовы к настоящему взрыву веселья, музыки и интерактива? Добро пожаловать на планету МимиБукка — самую непредсказуемую и озорную планету во Вселенной!

Приключение на МимиБукке

Ша! Бум! Что случилось? Жизнерадостную планету атаковал коварный Атом. Он выпустил яд, который заставляет всех грустить! Уровень радости падает до нуля, и спасти положение может только настоящее счастье. Но какие ингредиенты включает в себя счастье?

В поисках ингредиентов счастья

Вместе с отважной Молекулой и её верными друзьями Пузырьком и Гравитусом вы отправитесь в увлекательное путешествие по волшебным мирам на поиски этих загадочных ингредиентов! Это не спектакль, где нужно тихо сидеть. Это — интерактивная сказка, где вы — главные герои!

Финал с сюрпризом

В финале нашего приключения, среди всех зрителей, кто помогал спасать МимиБукку, мы разыгрываем Супер-приз! Это наш способ сказать «спасибо» за вашу энергию и смекалку.

Главные темы спектакля

«Ша! Бум! Молекула!» — это история о силе дружбы, семьи и мире, где стирается грань между сценой и залом. Это шоу, которое заряжает радостью и показывает, что вместе мы можем всё! Скучно не будет никому — только Ша! Бум! и море радости!